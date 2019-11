Antis Mulai Sasar Institusi

BERMACAM strategi perusahaan dalam memperluas pasar tak hanya business to consumer (B to C). Kali ini, Enesis Group mencoba menyasar berbagai institusi atau business to business (B to B).

Menurut Group Product Manager Antis, Tegar Baskoro, pihaknya mulai menjual produk hand sanitizer atau pembersih tangan ke perkantoran, rumah sakit, institusi pendidikan seperti kampus, dan wahana permainan anak. Ini karena orang-orang yang berada di tempat tersebut memiliki kesadaran tinggi tentang kebersihan.

"Enesis Group baru menjalankan bisnis ini sejak enam bulan terakhir. Hasilnya, produk itu mengalami kenaikan penjualan dan berkontribusi 7%-10% atas total penjualan Antis," ungkap Tegar di Jakarta, Rabu (20/11).

Pihaknya juga mengadakan nonton bareng Antis x Ratu Ilmu Hitam. Ini merupakan bentuk apresiasi pihaknya terhadap film ini karena dalam satu scene ditampilkan salah satu tokohnya menggunakan Antis spray karena takut ada bakteri pemakan daging.

Menurut Tegar, tokoh itu mengidap penyakit mysophobia alias fobia kuman atau fobia kotor. Di sini Antis hadir sebagai solusi atas bahaya kuman. (S-3)