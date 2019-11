Desain Ikonis Opus Park dapat Penghargaan

KONSEP unik yang diusung apartemen Opus Park di Sentul City, Bogor, tak hanya mampu memikat pasar hingga di luar Bogor, tapi juga mendapat pengakuan dalam ajang Housing Estate Awards 2019. Perhelatan penghargaan itu diselenggarakan Majalah Housing Estate di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (20/11) malam.

Proyek besutan PT Izumi Sentul Realty yang diklaim memiliki konsep dan kualitas Jepang tersebut meraih penghargaan 'The Most Speciality Design Apartment in Bogor'. Ia dinilai sebagai salah satu proyek dengan penjualan terbanyak dan memiliki keunggulan sehingga diminati pasar di Jabodetabek dan beberapa kota besar lain di Indonesia.

GM Sales & Marketing PT Izumi Sentul Realty Fahreza Rizani menyebut penghargaan ini penting bagi mereka karena merupakan pengakuan yang bisa menjadi salah satu pertimbangan masyarakat membeli apartemen Opus Park, baik untuk dihuni maupun sebagai salah satu tujuan investasi.

"Kami akan menjaga komitmen dalam membangun apartemen Opus Park dengan kualitas prima dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Fahreza dalam siaran pers, Kamis (21/11).

Sebagai informasi, PT Izumi Sentul Realty merupakan perusahaan joint venture antara PT Sentul City Tbk, Sumitomo Corporation, dan Hankyu Hanshin Properties Corporation dari Jepang. Itu sebabnya rasa dan kualitas Jepang cukup terasa dalam rencana proyek apartemen Opus Park tersebut.

"Opus Park dirancang khusus dengan arsitektur desain yang ikonis. Kami memiliki tim konsultan interior kelas dunia untuk menciptakan desain interior dengan transisi yang sempurna, mulai dari area luar, area fasilitas, hingga masuk ke dalam hunian," terang Fahreza.

Pembangunan apartemen Opus Park menelan investasi sebesar Rp1,2 triliun. Saat ini sudah memasuki tahap finishing dan akan mulai diserahterimakan secara bertahap kepada para konsumen pada awal 2020.

PT Izumi Sentul Realty optimis seluruh unit apartemen Opus Park akan diserap pasar dengan cepat yakni dalam dua tahun ke depan.

Lebih lanjut Fahreza mengatakan apartemen Opus Park diminati karena selain memiliki desain yang bagus dan ikonik, juga terpikat oleh banyaknya potensi yang dimiliki kawasan Sentul City. Apalagi kawasan ini sudah dan akan terus membangun berbagai fasilitas sehingga tidak perlu keluar kawasan untuk sekadar memenuhi berbagai kebutuhan hidup.

"Kawasan Sentul City akan semakin mudah dan cepat dijangkau seiring rencana kehadiran light rapid transit (LRT)," cetusnya.

Opus Park juga dilengkapi dengan 88 fasilitas premium, menyatu dan bersebelahan dengan AEON Mall yang rencananya akan mulai beroperasi pada Q2 2020. (RO/X-12)