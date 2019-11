Lizzo Nominasi Terbanyak Grammy 2020

PENYANYI juga aktris Lizzo, 31, memimpin nominasi Grammy 2020 setelah mengantongi delapan nominasi, yakni Record of The Year, Song of the Year, Best Pop Solo Performance, Best New Artist, Album of The Year, Best Urban Contemporary Album, Best R&B Performance, dan Best Traditional R&B Performance.

Dilansir Reuters, acara Grammy yang merupakan penghargaan paling bergengsi di industri musik akan diadakan di Los Angeles pada 26 Januari dengan Alicia Keys sebagai pembawa acara.

Lewat lagu Truth Hurts, Lizzo dinominasikan dalam kategori Record of The Year, Song of the Year, Best Pop Solo Performance, Best New Artist, Album of The Year, Best Urban Contemporary Album, Best R&B Performance, dan Best Traditional R&B Performance.

Di kanal streaming Spotify, lagu Truth Hurts merupakan lagu Lizzo yang paling populer dan sering didengarkan. Hingga berita ini ditulis, Truth Hurts sudah didengarkan sebanyak lebih dari 426 juta kali di platform tersebut.

Lizzo, yang memiliki nama lengkap Melissa Viviane Jefferson, merupakan penyanyi kelahiran Amerika Serikat yang sudah menelurkan tiga album, yaitu Lizzobangers (2013), Big Grrrl Small World (2015), dan Cuz I Love You (2019).

Setelah Lizzo, nominator terbanyak Grammy 2020 diduduki Billie Eilish dan rapper Lil Nas X, yang masing-masing mendapat enam nominasi. Ketiganya sama-sama mendapatkan nominasi pada penghargaan paling bergengsi, album, dan rekaman terbaik tahun ini. (Ant/H-2)