James Arthur Tuangkan Kisahnya lewat Lagu

ALBUM terbaru solois asal Inggris, James Arthur, 31, berjudul You yang dirilis pada Oktober 2019 lalu, menceritakan beberapa kisah hidup sang penyanyi. Quite Miss Home, misalnya, mengisahkan tentang kerinduan Arthur dengan sang kakak ketika dia harus melakukan tur di luar kota maupun luar negeri.

"Kakak perempuanku adalah seorang clean freak, ia benci sekali hal-hal yang berantakan. Ketika aku pergi, ia masih saja menyuruhku untuk merapikan barang-barangku," kata Arthur di Jakarta, Rabu (20/11).

Alih-alih benci, sambungnya, ia justru sangat merindukan kakaknya itu ketika mereka berjauhan. "Makanya aku ingin bercerita tentangnya melalui laguku itu," lanjutnya.

Pemenang ajang pencarian bakat The X Factor Britania Raya musim ke-9 pada 2012 itu berharap, melalui 17 lagu di album terbarunya itu bisa mendekatkannya dengan para penggemarnya. "Album ini sangat berarti buatku. Aku ingin album ini bisa membuat pendengar merasa dekat dan relevan ketika mendengarkannya. Aku juga ingin bisa menginspirasi mereka melalui musikku," kata Arthur.

James Arthur datang untuk kali pertama di Jakarta melalui acara perayaan kehadiran platform musik daring Youtube Music di Indonesia. Acara tersebut bertajuk YouTube Music: Journey Into the New World of Music, Rabu (20/11) malam di Istora Senayan, Jakarta. (Ant/H-2)