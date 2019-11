Lomba Adu Irit, Honda Mobilio Tembus 28 Km per Liter

HONDA Prospect Motor (HPM) mengajak 45 keluarga untuk menguji efisiensi konsumsi bahan bakar Honda Mobilio bertemakan Honda Mobilio joyful weekend pada Sabtu (16/11).

Peserta yang terdiri atas komunitas Mobilio Community (Mobility) dan Mobilio Indonesia (Moi) serta awak media melakukan perjalanan dari kantor HPM di kawasan Taman Budaya Sentul.

Dalam uji efisiensi bahan bakar, penentuan pemenang dilakukan dengan melihat rata-rata konsumsi bahan bakar pada layar multiinformation display (MID) masing-masing mobil.

Perjalanan ke kawasan Sentul dengan jarak sekitar 60 km itu dilalui dalam kondisi lancar dan nyaris tanpa kemacetan.

Dalam perjalanan, banyak peserta memacu kendaraan mereka dengan kecepatan rendah dalam kisaran 30 km-60 km dan tanpa menggunakan pendingin udara alias tanpa AC.

Hasilnya memang menakjubkan. Pada hari itu muncul rekor baru konsumsi bahan bakar Mobilio tercatat 28 km per liter yang diraih anggota komunitas Mobility, Yulianto. Hal itu mengalahkan rekor sebelumnya yang tercatat 26,8 km/liter pada 2018.

Posisi kedua diraih dari komunitas Moi, Yogi, yang mencatatkan pemakaian bahan bakar 27,2 km per liter dan ketiga untuk kategori komunitas ini dipegang Siladalmo Mulyono dari komunitas Mobility dengan 26 km per liter.

Di kategori media, Pekik Udi Irianto dari Aftermarketplus.id berhasil meraih juara pertama dengan konsumsi bahan bakar 23,4 km per liter, Vini Amelia dari Warta Kota berada di posisi kedua dengan selisih tipis 23,3 km per liter, dan Fikrah Fansuri dari Republika di posisi ketiga dengan konsumsi bahan bakar 23 km per liter.

Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy mengatakan hasil lomba hemat bahan bakar membuktikan bahwa efisiensi bahan bakar yang baik mungkin dicapai dengan cara berkendara yang benar, perawatan mobil yang baik, dan didukung performa mesin yang bertenaga sekaligus efisien.

"Kami berharap efisiensi bahan bakar dan biaya operasional yang ringan dari Honda Mobilio akan terus menghadirkan kesenangan yang dapat dinikmati oleh seluruh keluarga pengguna Honda Mobilio," kata Yusak Billy. (Ria/S-5)