The Special One Resmi Arsiteksi Tottenham Hotspur

JOSE Mourinho secara resmi ditunjuk sebagai manajer Tottenham Hotspurs. Pria yang dijuluki The Special One ini diposisikan sebagai pengganti dari Mauricio Pochettino yang dirasa gagal dengan hanya memenangkan 3 pertandingan dalam 12 pertandingan terakhir yang dijalani tim berjuluk The Lillywhites itu.

Mantan pelatih Chelsea, Inter Milan dan Real Madrid itu telah menyegel kontrak bersama Tottenham hingga musim 2022/23. Mourinho mengaku bahwa tak sabar untuk segera menukangi tim yang diperkuat oleh Harry Kane dan kawan-kawan tersebut.

"Saya sangat senang bisa beegabung dengan tim yang kualitas dari para pemain dan juga akademi klub yang membuat saya tertarik. Bekerjasama dengan para pemain yang paling saya nantikan," ungkapnya usai terpilih sebagai pelatih Tottenham.

Sebelum Mourinho terpilih, sebenarnya sudah ada dua kandidat yang menjadi incaran klub asal London Utara tersebut. Pelatih RassenBallsport Leipzig, Julian Nagelsmann merupakan nama yang dipertimbangkan sebelum memilih Mourinho.

Nagelsmann merupakan pelatih muda yang masih berusia 32 tahun dan dirasa memiliki potensi layaknya ketika pertama kali merekrut Pochettino.

Namun, rupanya Tottenham lebih melihat pengalaman The Special One yang dirasa lebih penting ketimbang potensi yang dimiliki Nagelsmann.

CEO Tottenham Daniel Levy menambahkan, menaruh harapan besar ditangan Mourinho. Baik dari strategi maupun pengalaman, merupakan alasan yang tepat untuk memilih Mourinho.

"Saya yakin dengan hadirnya Jose. Ia memiliki banyak pengalaman, dapat menginspirasi tim dan merupakan ahli taktik yang hebat. Dia telah memenangkan penghargaan di setiap klub yang dia latih. Kami percaya dia akan membawa energi positif dan semangat kepada para pemain," tambah Levy. (AFP/OL-7)