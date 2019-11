Pemerintah Kabupaten Tabanan Raih Sejumlah Penghargaan

PEMERINTAH Kabupaten Tabanan menjelang akhir tahun ini mendapat sejumlah penghargaan. Beberapa di antaranya bahkan baru diserahkan kepada Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Rabu (20/11), yang saat itu didampingi oleh Sekda Tabanan I Gede Susila.

Sebut saja penghargaan Sang Pemimpin kategori Sosial dan Budaya, penghargaan Flash Report Pelaksanaan Anggaran dari Kementerian Keuangan RI Dirjen Perbendaharaan Kanwil DJPb Propinsi Bali, penghargaan kategori 'Best Performance of The Year 19' dari Asia Global Council, dan Anugrah Pandu Negeri 2019 dari IIPC.

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti mengatakan semua penghargaan yang diraih pihaknya adalah bonus atas kinerja yang baik dan kerja keras serta komitmen jajaran

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

"Ini bisa dikatakan bonus akhir tahun bahkan bonus HUT ke-526 Tabanan," ucap Ni Putu dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia, Rabu (20/11).

Dalam waktu dekat ini, Pemerintah Kabupaten Tabanan juga akan mendapat penghargaan Kota Sehat Swasti Saba dan penghargaan zona hijau dari Ombudsman RI.

Bagi Bupati Eka, setiap penghargaan itu merupakan sebuah hasil dan harus menjadi motivasi untuk terus berbuat lebih baik lagi.

“Jangan melihat penghargaan itu bahwa kita sudah yang terbaik dan tidak serius ataupun bertanggung jawab lagi, akan tetapi jadikanlah suatu motivasi. Karena masih banyak hal yang harus diperbaiki dan ditambah lagi untuk bisa lebih baik lagi,” tegasnya.

Bupati Eka pun mengajak seluruh warga Tabanan yang sudah berhasil di perantauan untuk membuka hati dan ikut berpartisipasi aktif untuk memajukan pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Saya juga mengajak masyarakat Tabanan untuk bangga sebagai orang Tabanan dengan meningkatkan kepedulian memajukan pembangunan daerahnya." (*/A-5)