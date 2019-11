Kementerian PPPA Fokus Tiga Hal untuk Perjuangkan Hak Anak

MENTERI Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyapa 150 anak dari Forum Anak Kota Surakarta dan Jawa Tengah dalam acara Convention on The Rights of The Child (CRC@30) di Balai Kota Surakarta.

Acara itu digelar dalam rangka menyambut Peringatan Hari Anak Sedunia dan 30 Tahun Konvensi Hak Anak (KHA) yang jatuh pada 20 November 2019.

Dalam sambutannya, Bintang menyatakan pihaknya akan berfokus pada tiga hal untuk memperjuangkan hak-hak anak di Indonesia.

"Kami fokus peran ibu dalam pendidikan anak, bagaimana kita turunkan angka pekerja anak dan kita turunkan angka perkawinan anak," kata Bintang di Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (19/11).

Dirinya menyatakan, untuk memperjuangkan hak-hak anak tersebut, pihaknya tidak bisa berjalan sendirian. Dirinya meminta partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk bersinergi.

Bintang juga meminta anak-anak ikut mendukung dan bersinergi demi mewujudkan pemenuhan hak mereka.

“Jika forum anak seperti kalian dapat menggeliat maju memperjuangkan hak anak di seluruh Indonesia, 50% tanggung jawab Menteri PPPA akan dengan mudah kita wujudkan bersama,” jelas Bintang.

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Surakarta karena Forum Anak di Jawa Tengah khususnya di Kota Surakarta dinilainya sangat luar biasa.

"Anak-anak diberikan hak-hak dan peluang untuk menyalurkan pendapatnya dalam musrembang. Ini artinya mereka sudah dilibatkan pemerintah dalam proses pembangunan di Jawa Tengah,” ungkap Bintang.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo mengungkapkan, pihaknya akan senantiasa menjadikan Surakarta sebagai kota ramah anak yang dapat mendukung perkembangan anak menjadi SDM unggul.

"Semoga hak anak betul-betul terjamin dan anak di kota Surakarta dimotovasi, kalian sangat diperhatikan dan kalian harus melaksanakan cita-cita kalian sesukses-suksesnya. Kalian adalah anak-anak yang kita banggakan," tandasnya. (OL-2)