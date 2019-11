Pemuda Makassar Dilatih Tingkatkan Kreativitas Bidang TI

SEKITAR 50 orang pemuda dari kalangan komunitas dan penggiat teknologi informasi (TI), mengikuti Pelatihan Peningkatan Kreativitas Pemuda Bidang TI yang digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Pelatihan tersebut dilaksanakan di Makkasar Digital Valley, Makassar, Sulawesi Selatan, pada 13-15 November 2019.

“Tahun ini, Pelatihan Peningkatan Kreativitas Pemuda Bidang TI digelar Kemenpora di sepuluh daerah. Makassar (Sulawesi Selatan) merupakan titik ke delapan, berikut masih ada di Balikpapan dan Yogyakarta,” ujar Plt Kepala Bidang Peningkatan Kreativitas Pemuda Bidang Teknologi dan Informasi Kemenpora, Andi Farid, saat dikonformasi di Jakarta, Selasa (19/11).

Menurut Andi, Kemenpora banyak menggelar Pelatihan Peningkatan Kreativitas Pemuda Bidang IT untuk merespona kemajuan cepat sektor IT di era digital. Pada pelatihan ini, dihadirkan narasumber pakar-pakar IT yang memberikan ilmunya kepada para pemuda.

Pelatihan tersebut, lanjut Farid, juga diselenggarakan sebagai wadah untuk mengembangkan potensi-potensi kaum milenial di berbagai daerah.

“Kita mengharapkan pemuda-pemuda khususnya dari komunitas TI, mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya sehingga bisa berkreasi dan berinovasi untuk menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat dan bernilai ekonomi dan menjadi startup,” tambah Farid.

Menurut dia, pelatihan yang digelar disesuaikan dengan kebutuhan kaum milenial di setiap daerah. Intinya adalah Juga sejalan dengan moto pemerintah untuk mencetak 'SDM Unggul, Indonesia Maju'.

Setelah di Kota Makassar, Sulsel, Pelatihan Peningkatan Kreativitas Pemuda Bidang TI akan digelar di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 26-28 November 2019. Kegiatan serupa akan dilaksanakan di Yogyakarta pada awal Desember mendatang. (OL-09)