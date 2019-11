Seri Terbaru Lexus RX Buat Penumpang Lebih Nyaman dan Aman

LEXUS RX telah menjelma menjadi salah satu mobil SUV mewah terfavorit di Indonesia l, SUV Crossover itu dikenal dengan perpaduan kenyamanan sebuah mobil mewah dengan ketangguhan mobil berjenis SUV yang bisa dipacu di berbagai medan.

Sambutan pasar yang positif itu ditindaklanjuti Lexus dengan menghadirkan penyegaran lewat The New Lexus RX 300 Series yang meningkatkan pengalaman berkendara di mobil berharga sekitar Rp1,4 miliar tersebut.

General Manager Lexus Indonesia Adrian Tritadjaja mengatakan, penyegaran Lexus RX ini merupakan komitmen pihaknya untuk secara konsisten terus mengembangkan produknya demi menghadirkan amazing experience atau pengalaman berkendara yang tak terlupakan.

“Lexus dengan bangga mempersembahkan The New Lexus RX 300 Series. The most favorite Luxury SUV yang mengedepankan takumi craftsmanship dan imaginative technology yang memberikan sensasi experience amazing bagi para penggunanya” ujar Adrian dalam keterangan tertulisnya.

Dari sisi eksterior, perubahan desain pada bagian depan dan belakang yang membuat tampilannya semakin sleek dan menegaskan karaktet yang prestisius, elegan, dan tangguh. Di sisi interior, pengemudi dimanjakan dengan imaginative technology yang menghubungkan pengemudi dan penumpang lebih baik.

Baca juga : Jambore Toyota Angkat Tema Positif untuk Masyarakat

Terdiri dari Luxury dan F SPORT, yang berbeda pada desain spindle grille-nya untuk tipe Luxury. Chief Designer The New Lexus RX telah menciptakan tampilan rumit nan elegan berdasarkan menggunakan motif “L” khas Lexus.

Setiap susunan blok yang membentuk grille memiliki bentuk dan sudut yang berbeda untuk menghasilkan tampilan yang terharmonisasi. Spindle grille versi F SPORT tetap mempertahankan desain sporty honeycomb.

Pada bagian depan dengan 3 LED Headlights with sequential turn signals khas Lexus didesain lebih tajam dengan menggunakan unit LED yang lebih kecil dan transisi sequential turn signals yang lebih halus.

Hal itu terinspirasi dari flagship model Lexus, yaitu Lexus LS. Penempatan fog lamp di posisi yang lebih rendah menghasilkan pancaran cahaya yang lebih luas sekaligus memperkuat desain dinamis baru pada bumper depan.

Pada bagian belakang, juga terdapat sentuhan desain Lexus LS di bagian lampu belakang dengan desain bentuk “L” yang berlapis yang dilengkapi dengan sequential turn signals.

Terdapat dua warna eksterior baru Ice Ecru dan Terrane Khaki dengan velg 20 inci dengan desain directional khusus untuk varian Luxury. The New Lexus RX juga dilengkapi fitur Touchless Power Back Door dengan sensor kick sensor untuk membuka bagasi dengan mudah.

Untuk menunjang gaya hidup para pengguna, Lexus RX menjaga konektivitas selama berkendara dengan sistem infotainment Apple Car Play dan Android Auto yang membantu konektivitas dengan Mobile Phone apapun milik pelanggan.

Voice Command dapat dengan mudah dioperasikan dengan Apple Siri dan Google Assistant. Selain itu Apple Car Play dan Android Auto pengguna The New Lexus RX 300 Series dapat mengakses aplikasi seperti Waze, Spotify® dan Google Maps sesuai dengan kegemarannya.

Seamless Anticipation, Lexus memastikan Mobile Phone dapat diletakkan pada Phone Holder khusus dengan aman dan ergonomis serta fitur Wireless Charger untuk menjaga kondisi Mobile Phone ada tetap aktif. Tak lupa untuk penumpang baris kedua, tersedia akses 2 USB Ports, selain 4 USB Ports yang ada di bagian depan kabin.

Baca juga : Komunitas Calya Kerahkan 25 Chapter di Jambore TOC

Keseluruhan multimedia dapat dinikmati melalui 12.3-inch Center Touchscreen Display yang dimanjakan dengan sistem audio 15-speaker Mark Levinson. Selain dengan tambahan teknologi touchscreen, pengendara juga dapat mengakses Lexus Touchpad yang terletak di konsol tengah, yang merupakan pembaharuan peran Remote Touch Interface model sebelumnya.

Dari sisi keamanan, sentuhan terbaru diberikan pada sistem suspensi dengan shock absorber baru dan brake control system.

Dengan Active Cornering Assist (ACA) untuk mengurangi understeer, dan Friction Control Device (FCD) berkendara akan lebih minim vibrasi atau guncangan saat kecepatan tinggi serta lebih senyap dan empuk bahkan di jalanan buruk sekalipun.

The New Lexus RX 300 Series juga dilengkapi dengan sistem monitor tekanan ban Tire Pressure Monitoring System.

“Kesibukan dan gaya hidup para konsumen mendorong pasar luxury menyediakan kendaraan yang aktif dan dinamis namun tetap nyaman dan stylish, hal tersebut didukung dengan inovasi Lexus di segmen SUV Crossover sebagai pioneer.,”ujar Adrian. (RO/OL-7)