Falatehan Membidik Bisnis MICE

BISNIS meeting, incentives, conferences, and exhibition (MICE) kini tengah menggeliat. Potensinya sangat besar, bahkan ada yang memproyeksikan capaian transaksi industri MICE pada tahun ini dapat mencapai US$19 miliar.

PT Arifindo Grha Pratama melalui The Falatehan Hotel Jakarta menangkap peluang itu dengan membidik bisnis MICE, selain wisatawan yang menginap.

Menurut Direktur Utama PT Arifindo Grha Pratama Bagyo Setyawan, pihaknya memiliki keunggulan dari sisi lokasi. Hotel yang terletak di kawasan bisnis Blok M, Jakarta Selatan itu sangat ideal untuk menggelar pertemuan bisnis atau rapat instansi.

Seperti diketahui, kawasan tersebut memiliki akses transportasi sangat matang yang ditopang oleh angkutan umum massal seperti moda raya terpadu (MRT), bus bandara, dan bus TransJakarta.

"Kami memiliki tujuh ruang pertemuan berfasilitas lengkap bagi korporasi atau instansi pemerintahan yang ingin menggelar pertemuan di The Falatehan Hotel,” ujar Bagyo Setyawan melalui siaran pers, Selasa (19/11.

Ia menyebut mayoritas pengguna ruang pertemuan mereka masih dari kalangan instansi pemerintah selain kalangan korporasi swasta.

Namun, faktor lokasi selain menjadi keunggulan juga diakui Bagyo menjadi sebuah tantangan. Bagaimanapun, persaingan bisnis hotel di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, sangat ketat.

"Persaingan memang sangat ketat di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, tapi kami optimistis mampu kompetitif. Terbukti, hingga kini tingkat hunian kamar kami berkisar 60%-70%,” papar Bagyo.

Di sisi lain, jelas dia posisi hotel Falatehan sangat strategis untuk destinasi kuliner baik kuliner Indonesia hingga Jepang.

Kehadiran M Bloc Space ikut menggairahkan bisnis hotel di kawasan Blok M. M Bloc Space merupakan hunian bekas karyawan Perum Peruri yang dialihfungsikan sebagai ruang sewa merek ternama mulai dari kuliner, film, musik, karya animasi, seni rupa, hingga ruang kerja berbagi (co-working space).

“Hal ini juga menjadi peluang bagi Falatehan Hotel karena menjadi magnet bagi tamu-tamu yang akan menginap," ucap Bagyo.

Terkait sistem pemesanan, Falatehan telah bekerja sama dengan sejumlah layanan pemesanan via aplikasi guna memudahkan tamu untuk memesan kamar atau ruang pertemuan. Artinya, tutur Bagyo, para tamu yang menginap bisa datang secara langsung dan memesan menggunakan aplikasi.

Hotel yang mulai beroperasi pada 2013 itu kini berstatus bintang tiga plus dengan memiliki 92 kamar dan sejumlah fasilitas unggulan.

Selain The Falatehan Hotel, PT Arifindo Grha Pratama saat ini juga memiliki satu hotel di Pati, Jawa Tengah, yakni The Safin Hotel. Hotel bintang tiga plus berketinggian 11 lantai itu juga mulai dirahkan untuk membidik bisnis MICE. (RO/X-12)