Afgan Disambut Hangat di Korea Selatan

PENYANYI Afgan Syahreza, 30, tampil dalam acara 2019 VLIVE AWARDS V HEARTBEAT di Gocheok Sky Dome, Seoul, Korea Selatan, Sabtu (19/11), yang diselenggarakan platform komunitas hiburan global dari Naver Corp, VLIVE.

Afgan yang menyanyikan Sudah mendapat sambutan yang hangat, baik dari para penggemar di lokasi maupun penggemar internasional yang menyaksikan melalui live streaming. Antusiasme ini terbukti dari banyaknya fan yang datang menonton cuplikan penampilan yang dinaikkan sesaat setelah penampilannya membuat channel Afgan menduduki posisi ketiga dalam chart harian VLIVE.

Tak hanya tampil, Afgan juga menerima penghargaan bersama dengan musisi dunia dan Korea Selatan lainnya, seperti Monsta X, Mamamoo, Anne Marie, dan Noo Phuoc Thinh dari Vietnam.

Kedatangan Afgan ke Korea Selatan kali ini juga menjadi ajang untuk bertemu dengan penggemar di sana dalam acara Afgan Fan Meeting in Seoul.

"Terima kasih untuk semuanya. Sangat menyenangkan bernyanyi dan ngobrol dengan kalian semua. Aku ingin berterima kasih pada semua yang melihat lewat V Live, yang mendapat hampir 3 juta likes. Appreciate all of your support," tulis Afgan dalam akun Instagram-nya. (Ant/H-3)