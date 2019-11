Berlibur Akhir Tahun dengan Mobil Baru? Cek Promonya di Auto2000

TIDAK terasa waktu terus berjalan, akhir 2019 kian menjelang. Aroma liburan menyambut tahun baru semakin kuat mewarnai hari demi hari sebagian besar keluarga dan pasangan muda di Indonesia.



Menjalani liburan bersama keluarga, tentu menjadi pengalaman mengesankan yang takkan terlupakan. Menikmati menit demi menit bersama orang-orang terkasih, seakan sanggup me-recharge kembali jiwa dan raga. Untuk lanjut beraktivitas dengan penuh semangat dan vitalitas.



Ketika bicara akhir tahun, seringkali pula menjadi pertimbangan, terutama bagi banyak keluarga dan pasangan muda, untuk memiliki mobil Toyota baru. Seperti kutipan, 'tahun baru, Toyota baru'. Tujuannya tak lain untuk memanjakan orang-orang tersayang, yang selalu hadir dan menemani dalam kehidupan sehari-hari.



Dengan menggunakan mobil Toyota baru, keluarga akan merasa nyaman berkendara menikmati libur akhir tahun ke luar kota, karena mobilnya masih sangat fit dan nyaman.



Kian menguntungkan, dengan membeli mobil baru Toyota di Auto2000. Karena memiliki jaringan bengkel resmi yang luas, yang bahkan buka di hari Minggu (link ke https//auto2000.co.id/bengkel-buka-hari-minggu-hanya-di-auto2000/?src=MainBanner, sehingga memberi rasa tenang.



Auto2000 sebagai pilihan terbaik bagi para keluarga Indonesia pastinya selalu hadir dalam melayani masyarakat, agar bisa memiliki mobil Toyota idaman. Terutama untuk menikmati dan mengisi waktu liburan.



Dealer resmi Toyota Auto2000 yang sejauh ini memiliki 126 cabang menyediakan sejumlah layanan. Seperti servis berkala, <i>booking service<p>, THS-Auto2000 Home Service, aksesoris, Emergency Road Assistance, Trade in Car, Body Paint, dan suku cadang.



Selain garansi resmi pabrikan, setiap pembelian mobil baru Toyota di Auto2000 juga bisa memperoleh keuntungan tambahan, berupa gratis layanan darurat 24 jam selama 5 tahun.



Sebagai dealer Toyota terbesar di Indonesia, Auto2000 telah menyiapkan program promo penjualan spesial di November, untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pada pelanggan setia. Terkait hal itu, program promo persembahan Auto2000 yang menarik dan sengaja dihelat pada bulan ini berjuluk 'November



Promo menarik



Promo-promo menarik yang dipersembahkan Auto2000 sepanjang November yang pastinya sangat bagus untuk menjadi pilihan yakni Special Rate 3,7%* dalam periode waktu 1 sampai 3 tahun. Ini berlaku untuk tipe mobil Toyota Avanza, Innova dan Fortuner dengan skema ADDM tanda jadi 30%.



Keistimewaan yang juga diberikan Auto2000 yang jelas-jelas tak ingin dilewatkan adalah tawaran uang muka ringan sebesar 13 jutaan*, dengan tenor 1 hingga 5 tahun*. Penawaran istimewa ini berlaku untuk mobil-mobil Toyota New Agya, Calya, Avanza, Rush dan Sienta*.



Bukan hanya itu, Auto2000 juga menyediakan penawaran cicilan ringan untuk mobil dengan skema ADDM minimal DP 25%*, dan tenor 4 tahun ditambah lagi opsi perpanjangan 3 dan 4 tahun. Bahkan hingga maksimal 8 tahun*. Ini berlaku untuk konsumen mobil Toyota New Agya, Calya, Avanza, Innova, Fortuner, Yaris, Rush maupun Sienta.



Ada juga paket penwaran cantik, yaitu paket Sienta & Fortuner PCX Vin Code 2019 langsung dapat Honda PCX. Promo November Spektakuler ini merupakan promo nasional, yangberlaku untuk seluruh jaringan Auto2000. Tidak ada perbedaan skema/mekanisme promo di setiap wilayah.



Sesuai dengan semangat tagline Auto2000, yakni 'Urusan Toyota Lebih Mudah', Auto2000 selalu memberikan penawaran paling menarik bagi pelanggan. Baik dari segi sales dan after sales. Dengan luasnya jaringan Auto2000, pembelian dan perawatan kendaraan Toyota di Auto2000 akan memberikan pengalaman berkesan untuk pelanggan. *Syarat dan Ketentuan berlaku. (*/S1-25)