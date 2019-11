Besok, Misteri Kematian Ortu Elsa dan Anna Akan Terjawab

DEMAM Ratu Elsa dan Puteri Anna tampaknya bakal kembali menerpa gadis-gadis cilik. Sebab besok, 20 November 2019, sekuel film Frozen mulai tayang di bioskop.

Pada film Frozen 2 ini duet sutradara Chris Buck dan Jennifer Lee tidak memilih latar musim dingin. Melainkan, suasana musim gugur lengkap dengan dominasi warna kuning daun maple yang akan menemani petualangan Elsa dan Anna mengungkap misteri kekuatannya.

Kisah ini berawal ketika Elsa yang telah dinobatkan sebagai Ratu di Arandelle tiba-tiba mendengar nyanyian misterius yang membuat hatinya gusar. Ia merasa suara yang tidak bisa didengar orang lain itu berhubungan dengan asal muasal kekuatan miliknya serta misteri kematian orang tuanya.

Begitu terganggu maka suatu malam, Elsa (yang disuarai oleh Idina Menzel) meninggalkan adiknya Anna (yang disuarai oleh Kristen Bell) serta para sahabatnya untuk pergi mencari tahu asal suara misterius tersebut. Namun tanpa sengaja, ia membangunkan kekuatan alam yang telah puluhan tahun terkubur di hutan berkabut.

Kejadian tersebut membuat Elsa dan Anna akhirnya sepakat untuk meninggalkan Arandelle dan mengungkap rahasia dibalik seluruh kejadian tersebut. Kali ini para sahabat, Kristoff (yang disuarai Jonathan Groff), Olaf Si Manusia Salju (yang disuarai Josh Gad) dan Sven, ikut serta.

Chris Buck dan Jennifer Lee menyatakan bahwa film ini akan mengungkap sejumlah pertanyaan kunci yang belum terjawab di film sebelumnya, termasuk dari mana asal kekuatan Elsa dan apa yang terjadi dengan kedua orang tua mereka.

'Frozen 2 akan menjadi kisah yang sangat menakjubkan, namun yang terpenting pada akhirnya Frozen dan Frozen 2 dapat saling melengkapi satu sama lain membentuk kisah yang utuh,' jelas Disney lewat situs resminya.

Film yang diproduseri oleh Peter Del Vecho ini juga akan menghadirkan dua karakter baru yaitu Queen Iduna (yang disuarai oleh Evan Rachel Wood) dan Lieutenant Mattias (yang disuarai oleh Sterling K. Brown).

Bila di Frozen (pertama) Idina Menzel menggebrak dunia dengan membawakan lagu "Let it Go". Maka di Frozen 2 ini Idina akan membawakan lagu berjudul "Into the Unknown" dan tujuh lagu lainnya yang merupakan karya dari Christophe Beck, di bawah arahan Kristen Anderson-Lopez dan Robert Lopez. Beberapa band dan penyanyi internasional juga terlibat dalam penggarapan sountrack lagu untuk Frozen 2 ini, diantaranya ada Panic at The Disco, Kacey Musgraves, Weezer, dan seorang penyanyi Norwegia – Aurora. (M-1)