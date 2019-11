Tillerson: Jika Terbukti, Tindakan Trump Salah

MANTAN Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Rex Tillerson mengkritik aksi yang berujung pada upaya pemakzulan Presiden Donald Trump. Menurut Tillerson, menggunakan pengaruh AS untuk mendapatkan keuntungan pribadi adalah tindakan yang salah.

Tillerson, mantan eksekutif perusahaan minyak yang dipecat Trump pada Maret tahun lalu ditanya mengenai skandal yangdilakukan Trump dalam wawancara dengan sebuah stasiun televisi, Senin (18/11).

Tanpa menyebut nama Trump atau menyebut insiden terkait, Tillerson mengatakan, "Jelas, meminta bantuan pribadi dengan menggunakan aset AS sebagai jaminan adalah tindakan yang salah."

"Jadi, jika Anda mendapatkan keuntungan dengan menggunakan, misalnya bantuan dana AS, persenjataan AS, atau pengaruh AS, itu adalah tindakan yang salah. Saya rasa semua orang tahu hal itu," imbuhnya.

Anggota DPR AS dari Partai Demokrat telah melancarkan penyelidikan pemakzulan terhadap Trump terkait tuduhan Presiden AS itu menahan bantuan militer untuk mendesak pemerintah Ukraina menyelidiki lawan politiknya, Joe Biden.

Trump membantah melakukan kesalahan dan menuding Partai Demokrat mencari-cari kesalahannya. (AFP/OL-2)