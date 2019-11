Rahasia Bisa Berusia 100 Tahun Lebih

SEBUAH penelitian yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) baru-baru ini menunjukkan bahwa rahasia untuk hidup lebih dari 100 tahun terletak pada sistem kekebalan tubuh seseorang.

Para ilmuwan peneliti menemukan, supercentenarian (mereka yang berusia 110 tahun atau lebih) memiliki kelebihan jenis sel melawan penyakit tertentu dalam sistem kekebalan tubuh mereka.

Tim ilmuwan meneliti msel, sel imun yang bersirkulasi dari supercentenarian dan usia kontrol 50 hingga 89 tahun. Sekitar 41.208 sampel sel imun diambil dari tujuh supercentenarians dan 19.993 sel dikumpulkan dari lima kontrol.

Hasilnya, supercentenarian dan kontrol memiliki jumlah T-cell yang sama. Kelompok pertama memiliki jumlah T-cell sitotoksik tertentu yang disebut cytotoxic CD4 T-cells. Sel-sel itu agresif dan cepat menghancurkan sel-sel kanker serta penyebab infeksi. (Foxnews/Hym/X-7)