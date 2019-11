IAP Jakarta Dukung Penataan Kampung

IKATAN Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) DKI Jakarta menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelesaikan berbagai permasalahan perkotaan. Selain itu, IAP DKI Jakarta mendukung rencana urban regeneration yang digagas Gubernur Anies Baswedan.

Dukungan itu disampaikan Ketua IAP DKI Jakarta, Dhani Muttaqin, seusai terpilih kembali untuk periode kedua pada Kongres Provinsi IAP DKI Jakarta di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Jumat (8/11). Menurut dia, IAP memiliki banyak ahli di bidang perencanaan kota yang siap diajak berkolaborasi dengan Pemprov DKI. Bukan hanya di dalam tataran perencanaan, melainkan juga dalam program aksi nyata.

Menurut Dhani, yang kini merupakan Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), salah satu fokus dan inisiatif IAP DKI dalam mendukung Pemprov DKI, di antaranya lewat program One Planner One Kecamatan (OP OK). Melalui program ini, IAP DKI menyiapkan satu perencana kota yang siap membantu perencanaan dan melakukan penataan kampung-kampung di setiap kecamatan.

Diakui Dhani, program itu tidak bisa berjalan sendiri karena IAP tidak memiliki otoritas dan kemampuan fiskal untuk merealisasikannya. Dia berharap, keinginan Gubernur Anies Baswedan untuk berkolaborasi aktif dengan masyarakat, termasuk IAP DKI dalam perencanaan kota bisa segera mewujudkan program itu. (S-3)