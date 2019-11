BRI Institute Fokus SDM Keuangan Digital

INSTITUT Teknologi dan Bisnis Bank Rakyat Indonesia (BRI Institute) yang telah genap berusia satu tahun berkomitmen menyiapkan kaum muda dalam menghadapi tantangan ekonomi dan keuangan digital.

Rektor BRI Institut Prof Dana Saroso mengungkapkan, lembaganya ingin berkontribusi dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan pengetahuan mumpuni di ranah teknologi digital.

"BRI harus mengubah manajemen bisnisnya ke sistem digital dan juga menyediakan SDM yang memiliki skill dan pengetahuan mumpuni dalam teknologi digital," katanya pada saat membuka Dies Natalis ke-1 BRI Institute di Jakarta, kemarin.

Upaya tersebut terlihat dalam acara Dies Natalis ke-1 BRI Institute dengan mengadakan beberapa kegiatan untuk mengembangkan keuangan digital, antara lain seminar keuangan dan teknologi, kerja sama dengan asosiasi financial technology (fintech), dan deklarasi BRI Institute sebagai universitas fintech pertama di Indonesia.

Sementara itu, untuk kegiatan seminar keuangan dan teknologi, diambil tema From a global microfinance pioneer to a leading human capital in financial technology.

Judul tersebut menggambarkan peran penting BRI Institute untuk menyiapkan tenaga profesional muda yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan ilmu keuangan.

Di sisi lain, perjanjian kerja sama antara BRI Institute dan Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) diharapkan akan memperkuat keberadaan BRI Institute sebagai Fintech University.

"Kerja sama dengan BRI bertujuan meningkatkan potensi sumber daya manusia di sektor keuangan digital. Aftech senang melihat komitmen BRI dalam pembangunan ekosistem ekonomi digital," ujar Ketua Harian Aftech Mercy Simorangkir dalam kesempatan yang sama.

Selain kerja sama antara BRI Institute dan Aftech, BRI juga menandatangani kerja sama dengan Massachusetts Institute of Technology (MIT).

"Penandatanganan kerja sama dan MoU adalah komitmen antara industri dan asosiasi keuangan dalam mengembangkan pengetahuan dan sains di bidang teknologi finansial," pungkas Dana. (Ifa/E-2)