Jesenn Mantan Vokalis Pasto Rilis Singel Kedua

PENYANYI Jason Gunawan alias Jesenn, mantan vokalis Pasto, merilis single keduanya bertajuk Seratus Alasan. "Kuperdengarkan pada kalian sebuah karya keduaku yang kutulis 3 bulan lalu dan semoga rasa bahagia ini tertular," tulis Jesenn di laman resmi Youtube miliknya.

Ia mengungkapkan, lagu tersebut dibuat berdasarkan pengalaman pribadi saat merajut cinta di bangku sekolah. "Ini kisah cinta monyet," ujar Jesenn dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (17/11).

Jesenn menggambarkan kisah cinta monyet melalui lirik-lirik menggelora mengindahkan sang gadis pujaan. Jesenn menjamin single ini menjadi karya yang easy listening.

Seratus Alasan menjadi single kedua Jesenn setelah merilis Be a Man, yang musik videonya dirilis akhir September lalu. Lagu Seratus Alasan diproduseri Ben Atta, sedangkan liriknya ditulis sendiri oleh Jesenn.

Jesenn merupakan generasi ke sekian setelah Pasto merombak personelnya. Sebelum menjadi vokalis Pasto, pria kelahiran 28 Oktober 19998, itu, telah aktif mengunggah videonya yang sedang meng-cover sejumlah lagu, seperti Dan dari Sheila on 7, dan A whole New World, musik lagu Beauty and the Beast. Setelah Jesenn hengkang, Pasto kini digawangi kakak beradik Sion dan Rohan Simbolon. (Medcom.id/H-3)