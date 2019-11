Aura Kasih Kehilangan Rp11 Juta dari Akun Ojek Daring

PENYANYI dan aktris Aura Kasih, 32, mengungkapkan kemarahannya karena kehilangan uang sebesar Rp11 juta yang tersimpang di akun pembayaran ojek daring miliknya. Ia mengunggah hal tersebut dalam Instagram Stories-nya.

"Sh*t!!!! Gojek diretas! I lost my money almost 11 jt!!!! Wtf.....," tulis Aura Kasih, di Instagram Stories, Sabtu (16/11).

"Ini @gojekindonesia kayaknya diretas...," tulisnya.

Ia menuturkan, ada kejanggalan yang terjadi pada dua akun miliknya.

"2 account gue hilang isi Go Pay (1,9jt) dan tetiba masuk ke mbanking-- virtual account-- top up Go Pay 9,7jt kok bisa???? nah lo!!!!," tukas perempuan kelahiran 26 Februari 1987 tersebut.

Dalam akun Instagram-nya, Aura juga menampilkan banyak kisah pengikut Instagram-nya yang mengalami kejadian serupa dengannya. "Pengin share kejadian hari ini ttg @gojekindonesia, tapi ngbrl sama mrka dulu deh!!!," jelasnya. Aura berjanji akan menjelaskan detail kejadian yang dialaminya setelah ada titik terang.

"Ini supaya pembelajaran dan dari pihak Gojek harus aware! Kemarin pas lapor ke kantor Gojek, banyak banget kasus kaya gini. Tiap jam ada laporan," ujar pemain Koki-Koki Cilik tersebut. (Ata/H-3)