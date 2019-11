Nadine Chandrawinata Penghijauan di Rumah Sendiri

SETELAH Mei tahun lalu melangsungkan pernikahan di Bhutan, aktris dan presenter Nadine Chandrawinata, 35, mengaku kini memiliki kegiatan baru yang dilakukannya dengan suaminya, Dimas Anggara, setiap hari ialah berkebun, atau disebut sebagai urban farming.

Sosok Putri Indonesia 2005 itu memang dikenal sebagai seorang artis yang peduli lingkungan. Pemain film My Trip My Adventure: The Lost Paradise itu bahkan pernah menginisiasi berdirinya Sea Soldiers, sebuah komunitas pecinta alam yang rutin menjalankan misi membersihkan lingkungan dari sampah plastik.

Ditemui di Kawasan SCBD Jakarta Pusat pada Kamis (15/11), kakak Marcel dan Michel Chandrawinata itu menceritakan awal ketertarikannya menerapkan urban farming. Menurutnya, hal tersebut bermula dari kesukaannya makan yang berasa asam, seperti lemon dan jeruk nipis. Sementara itu, suaminya suka makan pedas. Nadine sering membeli jeruk dan cabai dalam jumlah banyak, yakni 6-7 kg.

"Aku enggak pakai sebanyak itu. Pas ditinggal keluar kota, biasanya jeruk dan cabai jadi busuk. Sayang kalau dibuang. Akhirnya, kita tanam cabai dan jeruk di rumah. Jadi, kita bisa petik dari kebun kita sendiri kalau kita mau pakai," terang Nadine. Ia mengaku bisa menjadikan pekarangan rumahnya sebagai kebun yang dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya.

"Sekarang baru tanam bayem dan untuk mempercantik kebun aku taman mawar, lotus, marrygold, kemudian kaktus. Tapi pada dasarnya, kita ingin memfungsikan kebun untuk mencukupi kebutuhan kita sendiri. Mungkin nanti akan bertambah lagi sih," ujar Putri Persahabatan Miss Universe 2006 tersebut.

Menurut Nadine, hobi tersebut tidak mahal dan sangat mudah dijalankan. Artis berdarah Jerman-Indonesia itu bahkan mengaku hanya berbekal barang-barang bekas yang ada dirumahnya untuk melakukan penghijauan.

"Untuk awal memang agak sulit, kita tahu sekarang agak sulit curah hujannya, kemudian mataharinya seberapa sering harus kena juga butuh penyesuaian. Tapi aku dan Dimas terus mencoba melakukan penghijauan, setidaknya di rumah sendiri." Ujarnya.

"Untuk yang bayem, aku tanam pertama dengan bekas karton telur, aku kasih bibit bayem, waktu sudah tumbuh sedikit tunasnya, aku pindahin ke tempat yang lebih besar dari botol plastik," ujar Nadine.

Bisnis

Jarang muncul di layar lebar dan layar kaca, Nadine rupanya menekuni dunia bisnis. "Berbisnis untuk hidup seimbang. Kalau kita banyak maunya, kita harus tahu cara tutup kemauan kita yang banyak itu," ujarnya beberapa waktu lalu.

Pemeran film Realita Cinta dan Rock N Roll itu mengaku saat menekuni dunia bisnis mendapatkan banyak pengaruh positif. "Dengan adanya bisnis, kita buka network banyak dan menambah kreativitas dari nothing jadi something," tuturnya.

Sejalan dengan hobi travelling-nya, sejak 2012 Nadine mengembangkan sebuah resort di Raja Ampat, yang diberi nama Raja Ampat Dive Resort. Bersama suaminya, Nadine juga membangun clothing line bernama Nadi.

Ia mengungkapkan, untuk menekuni dunia bisnis, yang paling penting ialah memiliki kemauan yang kuat dan fokus pada hal yang digemari. "Kita harus tahu mau kita apa. Kalau kita mau A, saat kita ada di titik terendah, kita tidak akan menyerah dan bisa kejar impian kita," jelasnya. (Ata/*/H-3)