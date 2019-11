Grizzly, Panda, dan Ice Bear Sambut Libur Natal dan Akhir Tahun

MENYAMBUT libur Natal dan akhir tahun, Pluit Village kembali menghadirkan berbagai rangkaian acara untuk mengisi kegiatan liburan bersama keluarga. Mengusung tema ‘So Much Christmas With We Bare Bears’.

Dengan tema tersebut, Pluit Village menghadirkan tiga tokoh kartun lucu dari Cartoon Network mulai 16 November 2019 hingga 5 Januari 2020. Para pengunjung dapat bertemu ketiga karakter beruang tersebut yakni Grizzly, Panda, dan Ice Bear melalui acara Meet & Greet di Main Atrium Pluit Village.

Acara Meet & Greet diadakan setiap Sabtu dan Minggu pukul 16:00 dan 18:00 WIB. Untuk mengikuti kegiatan meet & greet ini, pengunjung dapat berbelanja di seluruh tenant Pluit Village dan menukarkan struk pembelanjaan minimum Rp300 ribu.

Untuk memberikan moment liburan Natal dan akhir tahun yang seru, Pluit Village juga menghadirkan wahana permainan anak berupa ‘Snow Village’ di Main Atrium. Snow Village akan memberikan kesempatan kepada anak-anak merasakan sensasi bermain salju.

Anak-anak juga bisa mengekpresikan kreativitas yang beragam mulai dari membuat manusia salju, istana salju dan bermain perosotan salju yang tentunya akan menambahkan keseruan mereka bermain di wahana tersebut.

Untuk memberikan kesan perayaan Natal tahun ini, Pluit Village juga menghadirkan serangkaian acara bertemakan Natal dan Tahun Baru yang siap menghibur pengunjung dengan Parade Santa Claus.

Mall Direktur Pluit Village, Anderson Chong menyatakan,“Kami menghadirkan We Bare Bears karena selain banyak digemari oleh anak-anak saat ini, para tokoh We Bare Bears pun memiliki nilai persahabatan yang sangat erat satu dengan lainnya.”

“Anak-anak dapat dilihat juga ketiga karakter ini memiliki usaha yang gigih untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya yang dapat dicontoh dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Anderson. (OL-09)