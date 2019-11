Alicia Keys: Kembali Pandu Grammy Awards

PENYANYI Alicia Keys, 38, akan kembali menjadi host atau pemandu acara Grammy Awards 2020. Setelah memukau penonton pada Grammy Awards tahun lalu, penyanyi dan penulis lagu itu akan membawakan acara malam penghargaan musik tersebut untuk yang kedua kalinya pada 26 Januari 2020 mendatang.

“Pada awalnya, saya memang berpikir tahun lalu benar-benar istimewa (buat saya). Tapi, ketika ada kesempatan kembali, tanpa ada perta­nyaan lagi (saya setujui),” kata Keys sebagaimana dilansir dari E! Online, kemarin.

“Tahun lalu adalah pengalaman yang sangat berkesan. Bukan saja karena saya merasakan cinta di ruangan itu, melainkan juga saya mera­sakannya dari seluruh dunia dan itu menegaskan kekuatan dan pemersatu musik,” lanjutnya.

President Recording Aca­demy, Deborah Dugan, menilai Keys sebagai pilihan tepat untuk memandu acara malam penghargaan musik tahunan itu. Menurutnya, pelantun lagu If I Ain’t Got You tersebut memiliki dedikasi dan pengaruh yang luar biasa di dunia musik secara global.

“Dari pemenang artis baru terbaik hingga menjadi pembawa aca­ra Grammy Awards, Alicia Keys adalah mercusuar kesenian dalam komunitas musik selama lebih dari dua dekade,” ujar Dugan.

Keys sendiri memenangi 15 piala Grammy sepanjang kariernya. (Ant/H-2)