IIBS 2019, Teguhkan Komitmen Inovasi ITS untuk Masyarakat Luas

HARI jadi atau Dies Natalies Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) menjadi momentum untuk meneguhkan tekad menciptakan inovasi dan produk yang memiliki manfaat bagi masyarakat luas dengan harga terjangkau.

Rektor ITS Mochamad Ashari mencontohkan salah satu inovasi ITS yang berhasil ialah pembuatan 5.000 rumah instan dengan material kokoh di Aceh usai gempa bumi dan tsunami pada 2004. Rumah itu dibangun hanya dalam waktu 600 menit atau 10 jam saja.

"Dengan adanya ribuan rumah yang hancur di Aceh akibat tsunami, saat itu ITS memiliki produk unggulan berupa rumah instan yang hanya membutuhkan waktu sekitar 10 jam untuk dibangun dan siap huni. Dengan luas rumah sekitar 50 meter persegi dan harga relatif murah sekitar Rp 9 juta/unit rumah, saat itu banyak warga Aceh yang bisa kami bantu," jelas Ashari dalam perayaan Dies Natalis ITS seperti dalam keterangan tertulisnya.

Untuk lebih memperkenalkan inovasi dan karya ITS agar bisa segera dihilirisasi, ITS pun kembali menggelar ITS Business Summit (IIBS) yang dihelat bersamaan dengan perayaan Dies Natalis. IIBS 2019 diselemggarakam di Hotel Shangrila Jakarta, 14-16 November 2019.

Ashari menjelaskan, IIBS digelar untuk memperkenalkan ITS maupun berbagai produk yang dihasilkan oleh para mahasiswa/i maupun mitra ITS., ada 3 acara yang digelar dalam IIBS 2019, yaitu seminar, exhibition (pameran) serta kongres.

Khusus untuk acara seminar dalam IIBS 2019, tema yang dibahas mengenai kebijakan baru pemerintah terkait energi terbarukan dan sektor industri menuju pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (embracing new government policy on renewable energy and related industrial sector toward environmentally sustainable development).

Pembicara dalam seminar tersebut antara lain Managing Executive Officer Senior Vice President Asia projects for Inpex corporation Kenji Kawano dan Chief Operating Officer Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) Koji Hachiyama..

Sejumlah pembicara ternama lainnya juga hadir untuk mengisi jalannya seminar IIBS 2019 diantaranya Foreign Service Officer, Kementerian Luar Negeri AS Peter Lohman, Emeritus Professor Curtin University Chemmagot V Nayar, Power system simulation laboratory EE department ITS Ontoseno Panangsang, Manager Power Systems of the future ABB power grids business Alexandre Oudalov serta sejumlah pembicara lainnya..

Adapun produk yang dipamerkan dari hasil penelitian dan uji coba para mahasiswa serta para mitra ItS Rektor ITS, meliputi prototipe mobil listrik, sepeda motor gesit yang mulai dikomersilkan, drone serta berbagai produk lainnya.

Dihari kedua berlangsungnya IIBS 2019 pada Jumat, 15/11, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga hadir dan sempat meninjau beberapa stand yang ada dalam pameran tersebut.

Saat melihat prototipe mobil listrik, Arifin Tasrif sempat berkomentar agar para mahasiswa ITS terus bersemangat dalam berkreasi dan dapat menciptakan produk-produk unggulan yang bermanfaat bagi orang banyak. (RO/OL-7)