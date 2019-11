Ferrari Luncurkan Roma Coupé 2+ Bermesin V8

PRODUSEN supercar Italia Ferrari meluncurkan model terbarunya yang diberi nama Ferrari Roma, Kamis (14/11). Sesuai dengan namanya, lokasi peluncurannya pun di Kota Roma.

Roma hadir dengan desain indah nan harmonis dengan bentuk yang elegan, dan seimbang. Desainnya terinspirasi dari 250 GT Berlinetta lusso dan 250 GT 2+2 yang selaras dengan tradisi grand touring mobil sports Ferrari bermesin tengah belakang. Pada saat yang sama, aplikasi garis-garis ramping mempertahankan ciri sporti yang dimiliki oleh semua mobil Ferrari.

Para insinyur di Ferrari mengembangkan beberapa teknologi terdepan, terutama spoiler belakang yang terintegrasi dengan kaca belakang dan dirancang untuk mempertahankan keanggunan mobil dan menghasilkan downforce yang secara otomatis akan bekerja di kecepatan tinggi.

Ferrari Styling Centre menciptakan Ferrari Roma mengutamakan desain tampilan luar yang bersih dan simbiosis antara berbagai elemen dengan proporsi yang harmonis. Mobil ini dibalut garis-garis ramping yang membentang dari kap depan menonjolkan siluet bagian samping dan volume kabin fastback yang kompak.

Untuk menonjolkan gaya minimalis yang formal, detail-detil yang tidak perlu dihilangkan, seperti pendinginan radiator diganti dengan permukaan monolitik yang dilubangi di tempat yang dirasa perlu sehingga melahirkan konsep baru pada gril radiator.

Lampu depan berteknologi Matrix LED dihiasi dengan garis horizontal yang menggambarkan struktur di balik tampilan luar mobil dan memunculkan aura dari keseluruhan bodi mobil. Kaca belakang dilengkapi dengan aero device untuk mempertahankan bentuk yang khas, sedangkan lampu belakang ditempatkan seperti layaknya perhiasan di bodi mobil.

Para perancang di Ferrari Styling Center juga mengembangkan bagian kabin yang dirancang menjadi dua ruang terpisah antara pengemudi dan penumpang. Pembuatan desain bagian dalam mobil dimulai dari mendesain ulang keseluruhan Human Machine Interface (HMI).

Hasilnya berupa lompatan besar mulai dari roda kemudi baru yang dirancang menggunakan filosofi 'Eyes on the road, hands on the wheel' dengan semua perintah utama mobil ditindaklanjuti oleh kontrol haptic. Haptic adalah ilmu mengaplikasikan sensasi sentuhan ke dalam interaksi manusia dengan komputer. Alhasil pengemudi tidak harus menggerakkan tangan mereka dari kemudi.

Instrument cluster digital berukuran 16 inci menyediakan semua informasi yang diperlukan, sementara layar pusat dengan layar vertikal 8,4 inci dan layar penumpang baru sangat intuitif dan ramah pengguna. Selain itu tersedia fitur opsional Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) Ferrari termasuk Adaptive Cruise Control yang membuat perjalanan panjang menjadi pengalaman yang sangat santai.

Kuda Jingkrak 2+ coupe terbaru ini dilengkapi mesin V8 turbo bertenaga 620 hp antara 5.750 hingga 7.500 rpm dengan torsi puncak 760 Nm antara 3.000 hingga 5.750 rpm . Mesin yang telah memenangkan penghargaan the International Engine of the Year selama empat tahun berturut-turut itu dilengkapi Variable Boost Management untuk respon gas yang instan.

Untuk meraih 100 km/jam dari kondisi statis Ferrari Roma cuma butuh hitungan 3,4 detik, sementara dari dari 0 ke 200 km/jam butuh waktu 9,3 detik saja dengan kecepatan maksimal menembus angka 320 km/jam.

Untuk mengurangi polusi debu dari hasil pembakaran bagian saluran gas buang dilengkapi Gasoline Particulate Filter. Selain itu sistem pembuangan ini telah didesain ulang untuk menghasilkan karakter suaranya yang khas dengan menghilangkan peredam suara dan memperkenalkan katup bypass yang baru.

Tenaga dari mesin kemudian disalurkan pada gearbox F1 dual-clutch 8-speed baru dengan ukuran lebih kompak dan 6 kg lebih ringan dibanding transmisi 7-speed pendahulunya. Selain mengurangi konsumsi bahan bakar transmisi ini memiliki karakter pergantian gigi lebih cepat dan lebih mulus sehingga lebih responsif di jalan terbuka juga sangat nyaman di kota dan dalam situasi macet.

Sebagai penyalur tenaga dan pengendali, Ferrari Roma dibekali ban depan berdimensi 245/35 ZR20 yang membalut velg 8Jx20" dan ban belakang ukuran 285/35 ZR20 yang membalut velg 10Jx20".

Ferrari Roma dibangun menggunakan sasis berteknologi modular yang dikembangkan oleh Ferrari untuk model-model generasi barunya. Baik bodyshell maupun sasis telah dirancang ulang menggunakan 70% komponen baru untuk menyesuaikan penurunan berat unit. Dengan bobot kosong hanya 1.570 kg maka Ferrari Roma memiliki rasio bobot/tenaga terbaik yaitu 2,37 kg/hp.

Kupe berkapasitas tangki bahan bakar 80 liter ini dilengkapi dengan sistem dinamika terkini seperti Side Slip Control 6.0 (pertama untuk mobil Ferrari GT) dengan Ferrari Dynamic Enhancer dan tombol manettino 5 arah yang mengendalikan sudut yaw dengan menyesuaikan tekanan rem kaliper secara hidrolik. (RO/OL-8)