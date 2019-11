Aplikasi Bantu Dapat Suplemen Tepat dan Sehat Diluncurkan

GAYA hidup sehat dibutuhkan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan maksimal. Salah satu caranya adalah dengan memenuhi nutrisi tubuh. Kesadaran akan gaya hidup sehat berperan penting untuk hal ini.

Terkait gaya hidup sehat, industri kesehatan kedatangan satu pemain baru yang akan meramaikan sektor health tech, yaitu PT Indopasifik Teknologi Medika Indonesia (ITMI). ITMI meluncurkan produk pertamanya yaitu Jovee.

Aplikasi yang mendukung gaya hidup sehat ini menggunakan data science untuk memberikan rekomendasi suplemen yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Rekomendasi suplemen bersifat personal sehingga hasil yang didapat tergantung dari jawaban penggunanya.

CEO ITMI dan co-founder Jovee, Natali Ardianto, mengungkapkan alasan mengapa gaya hidup sehat itu penting, ”Bad diet (atau konsumsi yang tidak sehat) berkontribusi terhadap 22% kematian akibat penyakit yang berkaitan dengan bad diet.”

“Ini lebih besar dibandingkan kematian akibat penyakit yang berkaitan dengan rokok, yang hanya 18%, berdasarkan data dari Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017,” kata Natali pada jumpa pers di Jakarta, Kamis (14/11).

Tanpa adanya informasi yang cukup mengenai kebutuhan nutrisi, gaya hidup sehat tidak akan tercapai. Dengan adanya Jovee, diharapkan masyarakat dapat mengetahui apakah kebutuhan mereka akan nutrisi sudah tercukupi atau belum.

Natali mengungkapkan, “Personalisasi merupakan kata kunci di sini. Sewaktu kami memformulasikan Jovee, yang ada dalam pikiran kami adalah bagaimana memahami kebutuhan kesehatan dari masing-masing orang. Sehingga kami dapat memberikan rekomendasi suplemen kesehatan yang tepat bagi tiap orang. “

“Kami bersama dengan John Kwari, CEO IMI Group, mendiskusikan bagaimana penggunaan teknologi Data Science di bidang kesehatan sehingga dapat mengumpulkan data yang menghasilkan nilai. Dan pada akhirnya bertujuan untuk menghasilkan produk yang tepat,” tambah Natali.

PT Indopasifik Medika Investama (IMI Group) merupakan perusahaan investasi yang bergerak khusus di bidang kesehatan sejak 2017. Sampai saat ini IMI Group memiliki beberapa unit bisnis seperti jaringan apotek Pharmaplus, jaringan klinik PrimeCare, serta Homecare24, sebuah aplikasi yang membantu masyarakat terhubung dengan perawat lansia dan juru rawat, secara terpadu dan berbasis digital.

Dokter Fala Adinda, salah satu tim dokter Jovee, menambahkan peran suplemen dalam mencapai gaya hidup sehat. “Pola hidup yang seimbang, olahraga yang teratur, serta asupan dari makanan yang bergizi dapat mendukung gaya hidup sehat, sehingga kita mampu melakukan aktivitas dengan baik,” jelasnya.

“Apabila pola hidup atau asupan dari makanan belum dapat dipenuhi, maka perlu asupan lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh yaitu vitamin dan mineral. Dalam hal ini, suplemen dapat diberikan untuk menambah asupan yang kurang,” ujar dr Fala.

“Namun tentu saja, dibutuhkan pemahaman mengenai kondisi tubuh dan suplemen seperti apa yang dibutuhkan dan seberapa banyak dosisnya,” ungkap dr. Fala.

Jovee dirancang untuk melengkapi asupan nutrisi sesuai kebutuhan dan kondisi setiap orang. Dengan adanya Jovee, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi mengenai produk suplemen yang cocok bagi mereka.

“Kami optimistis, Jovee dapat membantu lebih banyak masyarakat untuk hidup sehat dengan memenuhi kebutuhan suplemen yang tepat. Dengan dukungan dari tim dokter dan apoteker Jovee, kami yakin Jovee mampu memberikan rekomendasi yang aman dan sesuai,” jelas Natali.

“Masyarakat tidak perlu khawatir, karena suplemen yang kami berikan sudah berlisensi. Kami berharap akan lebih banyak lagi masyarakat yang teredukasi dan merasakan manfaat dengan adanya Jovee,” pungkas Natali. (OL-09)