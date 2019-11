Keanu Reeves Hadir di The Spongebob The Movie

SEDERET aktor dan aktris mulai dari Keanu Reeves hingga Awkwafina akan terlibat dalam film Spongebob yang akan tayang pada 2020, The Spongebob Movie: Sponge on the Run.

Reeves, seperti dilaporkan The Hollywood Reporter, akan berperan sebagai sosok kepala dalam setumpuk daun sage bernama Sage.

The Spongebob The Movie: Sponge on The Run berawal dari hilangnya siput peliharaan Spongebob, Gary.

Spongebob dan Patrcik kemudian melakukan perjalanan ke Atlantis untuk mencari Gary dan membawanya kembali ke Bikini Bottom.

Awkwafina, Reggie Watts, dan Reeves akan mengisi suara film yang disutradarai Tim Hill itu. Sedangkan Cyndi Lauper menuilis lagu untuk film itu.

The Spongebob Movie: Sponge on the Run akan tayang pada Mei 2020. (OL-2)