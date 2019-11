Dukung Pengusaha Kecil, BRI Latih 10.000 UMKM Pematangsiantar

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menunjukkan komitmen untuk menjadi penggerak ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pematangsiantar, Sumatra Utara.

Bank BRI menggelar pelatihan di Hotel Sapadia, Pematangsiantar, Kamis (14/11) kepada 10.000 UMKM yang ada di Kota Pematangsiantar. Pelatihan ini sekaligus menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-124 melalui Program BRI Peduli. Turut hadir mewakili Kantor Wilayah (Kanwil) BRI Medan Budi Lubis, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Jadimpan Pasaribu SH, Camat Siantar Barat Syaiful Rizal SSTP serta para peserta pelatihan UMKM.

Wakil Walikota Pematangsiantar Togar Sitorus mengatakan program pelatihan ini diselenggarakan oleh Bank BRI bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha agar bisa berkembang dan lebih maju. Selain itu, para pelaku UMKM akan mendapatkan pelatihan terkait administrasi dan manajemen keuangan, pelatihan terkait e-Commerce, akses informasi terhadap permodalan hingga info pasar.

Pun untuk meningkatkan kapabilitas UMKM untuk go modern, go digital, go online dan go global.

"Atas nama Pemerintah Kota Pematangsiantar mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada BRI Cabang Pematangsiantar yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Kiranya Pemko Pematangsiantar dan BRI dapat terus bersinergi mewujudkan Kota Pematangsiantar agar semakin Mantap, Maju, dan Jaya. Kepada seluruh UMKM peserta pelatihan, diharapkan dapat mengikuti kegiatan sebaik-baiknya agar dapat diaplikasikan nantinya," ucap Togar.

Sebelumnya, Pemimpin Cabang BRI Pematangsiantar Gistario Harsantio Darismawan menjelaskan Program Pelatihan 10.000 UMKM ini merupakan salah satu rangkaian Program BRI Peduli dalam memperingati HUT ke-124 BRI. Sekaligus sebagai bukti komitmen BRI membina dan mengembangkan UMKM nasional.(OL-5)