IndonesiaNEXT 2019 Digelar di Banjarmasin

TELKOMSEL kembali menggelar IndonesiaNEXT sebagai program bagi peningkatan keahlian profesional mahasiswa dalam rangka mempersiapkan SDM yang unggul. Pada tahun keempat ini, IndonesiaNEXT memberikan serangkaian kegiatan berupa kuliah umum, kursus online, pelatihan dan sertifikasi pada kemampuan bidang teknologi digital.

IndonesiaNEXT digelar di sejumlah kota dan peserta terbaik yang mampu melewati seluruh tahapan akan mengikuti bootcamp dalam menentukan peserta terbaik IndonesiaNEXT 2019.

General Manager Consumer Sales Regional Kalimantan Ismu Widodo mengatakan Telkomsel berupaya untuk terus bergerak maju mengakselerasikan pengembangan SDM di Indonesia agar memiliki daya saing.

"Sebagai digital telco company kita senantiasa berkomitmen untuk memberikan manfaat lebih. Telkomsel berupaya mengakselerasikan pengembangan SDM di Indonesia agar mampu memiliki daya saing hingga ke tingkat internasional, selaras dengan visi pemerintah dalam menjadikan pengembangan SDM sebagai salah satu prioritas pembangunan," kata Ismu, Jumat (15/11).

Program Telkomsel bidang pendidikan bersertifikasi internasional ini memiliki tujuan utama untuk mendukung program pemerintah dan universitas dalam meningkatkan skill digital talent generasi muda, khususnya di kalangan mahasiswa untuk bisa lebih bersaing di era global.

Ismu menambahkan, Telkomsel akan menyelenggarakan IndonesiaNEXT 2019 di delapan lokasi kegiatan di seluruh Indonesia. Banjarmasin merupakan satu dari delapan lokasi penyelenggaraan dengan lokasi persis di Universitas Lambung Mangkurat pada 14 November 2019. Acara ini menghadirkan ThreeSpeakers, Head Of Core Business Group LinkAja Fajar Nur Hidayat serta CEO Saka Tech Indonesia yang juga tenaga kependidikan di Fakultas MIPA Universitas Lambung Mangkurat M Sholih Afif.

Rangkaian kegiatan IndonesiaNEXT 2019 dibuka dengan kuliah umum bertema "Digital Leadership" oleh sejumlah narasumber profesional yang berkompeten. Selain itu, terdapat kursus online yang topiknya terdiri dari creative content, office and presentation, dan creative design.

Tak ketinggalan, pelatihan secara tatap muka juga dilakukan dengan tema "Creative Design for Powerful Presentation". Lalu, akan dilakukan sertifikasi tingkat internasional bagi para peserta. Hal ini dapat menjadi modal para peserta untuk meningkatkan kapasitas dalam mempersiapkan keahlian profesi di industri. Kemudian, akan dipilih tiga peserta terbaik dari setiap kota yang akan mengikuti National Bootcamp sebagai tahapan terakhir untuk dapat menjadi The Best IndonesiaNEXT 2019 Talents.

Pada kegiatan kuliah umum IndonesiaNEXT 2019 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ini juga diisi materi tentang How To Make Creative Content, OMG Session yang dipandu oleh Local Content Creator Ipul Hary sekaligus memberikan short training bagi para peserta.

"Sejak diselenggarakan pada 2016, IndonesiaNEXT telah menjangkau sekitar 40 ribu peserta dari ribuan universitas di seluruh Indonesia. Antusiasme yang ditunjukkan para generasi penerus bangsa ini menjadi pembakar semangat Telkomsel untuk kembali menggelar program tersebut tahun ini. Harapannya dapat memberikan manfaat bagi lebih banyak mahasiswa sehingga mereka mampu menjadi SDM-SDM unggul yang semakin cakap dan kompeten. Nantinya mereka tidak hanya dapat bersaing di dalam negeri saja, namun hingga level internasional," tuturnya.

Sepanjang penyelenggaraannya, IndonesiaNEXT telah memberangkatkan para pemenangnya ke Jepang hingga Amerika Serikat untuk mendapatkan short course di perguruan tinggi dan beberapa perusahaan teknologi ternama. Selain itu, lebih dari 4.800 peserta telah mendapatkan sertifikasi keahlian dari tiga edisi IndonesiaNEXT.(OL-5)