Sekolah Al Jannah Kembali Gelar Festival Pendidikan Islam

SEKOLAH Islam, Alam dan Sains Al-Jannah kembali menggelar kegiatan Festival Anak di sekolah Al Jannah, Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat Kamis (14/11)

Acara bertema Islamic Art & Sport itu dihadiri juga oleh berbagai siswa dari luar negeri dan sejumlah sekolah di Jabodetabek. Kegiatan rutin tiap tahun ini ditujukan untuk menjalin silahturahmi dan menumbuhkan perilaku Islami di kalangan siswa-siswi.

"Dengan Al-Jannah Festival ini diharapkan dapat membentuk karakter siswa yang jujur, optimis dan memiliki semangat kebersamaan yang tinggi dalam nilai-nilai Islam," kata Direktur Pendidikan, Adelina Pane dalam keterangan tertulisnya.

Ia menambahkan, sedikitnya ada 10 bidang seni yang dilombakan dalam Festival tingkat SD hingga SMA ini. Diantaranya, lomba futsal, MHQ, archery, gymnastic, marawis, poster, video lingkungan, creative marathon. Serta games water adventure dan Student Art Exhibition bertemakan 'My Way to Dakwah'.

"Sedikitnya hadir yang kita undang dari 50 sekolah berbasis Islam mulai tingkat SMP, SMA, boarding school, pondok pesantren, dan sekolah tahfiz," sambung Adelina.

Dari semua kegiatan itu, ia berharap sekolah dapat memberikan motivasi dan menyalurkan bakat serta minat siswa salah satunya terhadap seni dan budaya.

"Kegiatan yang telah berlangsung sejak tahun 2008 ini, berupaya menumbuhkan semangat peserta didik agar melalui seni mereka dapat menghasilkan karya terbaik dan mengejar prestasi," pungkasnya.

Sementara itu, para panitia acara, yakni Wakil Ketua OSIS SMA, Syifabella, Ketua OSIS SMP, Adelya Ameera dan Bendahara OSIS, Nadine Syifa mengaku senang atas terselenggaranya acara tersebut. Mereka berterima kasih dengan antusiasme peserta didik yang hadir dalam memeriahkan acara.

"Tantangannya sih, kita harus dapat membagi waktu antara belajar dan mengelola even besar seperti ini. Ini baru pertama kali, persiapannya pun 3 bulan, tapi seru banget, kita jadi banyak teman baru dan tantangan baru," pungkasnya. (RO/OL-7)