Nikita Willy Gemari Pole Dance

AKTRIS Nikita Willy tengah gandrung dengan pole dance, yang dijuluki Majalah Vogue sebagai it-fitness trend atau tren olahraga terkini. Ia membagikan dua video singkat di akun Instagram-nya yang memperlihatkan aksi Nikita menari pada sebuah tiang. "Cause i built a home for you, for me." #day3 with @aerialirene" tulis Nikita di akun Instagram-nya pada Selasa (12/11).

Nikita kembali mengunggah videonya. "Hold me, wrap me up, enfold me, i am small and needy... Warm me up and breathe me...." tulisnya, kemarin. Meski mengaku baru mempelajari pole dance, Nikita terlihat sudah piawai menari.

Tak mengherankan jika rekan Nikita sesama artis melontarkan pujian. Bunga Citra Lestari dan Wulan Guritno mengomentari tarian dan memberikan emoji hati untuk aksi Nikita. Sang instruktur pole dance, Ren, juga ikut berkomentar melalui akun Instagram-nya @aerialirene. "Pertama kali (pole dance) dan ia sangat mengagumkan," ujarnya. "Kuat, halus, dan penuh kontrol," puji Ren atas tarian Nikita.

Meski belum terlalu populer di Indonesia, pole dance ternyata digemari para selebritas dunia. Daily Mail menyebutkan, Jennifer Lopez, Shakira, Emma Watson, hingga Kim Kardashian gemar melakukan pole dance untuk menjaga kebugaran tubuhnya. (Ant/H-3)