Golden Night, Galeries Lafayette Gandeng Sapto Djojokartiko

GALERIES Lafayette bersama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk menyuguhkan acara Golden Night bagi pemegang Fidelite membercard, BRI Prioritas dan pencinta mode Indonesia pada di Pacific Place, Jakarta, Kamis (12/11)

Tahun ini Golden Night menghadirkan koleksi Sapto Djojokartiko dengan 24 looks dalam paduan aneka warna pastel. Koleksi ini terdiri atas outer wear, dresses, tops, dan bottom yang tampil cantik dengan material tulle dan organza serta dipercantik dengan tambahan beading untuk memberikan kesan feminin dan delicate. "Sapto Djojokartiko dipilih karena dia one of talented designer. Dia punya sales bagus dan desainnya bagus. Ini juga sekaligus malam persembahan untuk Gold Fidelite Member kita," kata General Manager of Corporate Communication and Partnership PT Panen Lestari Indonesia Melissa Ann Tjahyadikarta.

Marketing Director PT Panen Lestari Indonedia Arnolda Ratnawati Sidarta mengungkapkan, sebagai penutup tahun, Galeries Lafayette ingin memanjakan para Gold Fidelite Member dengan program khusus dan koleksi eksklusif. "Kami ingin semakin banyak pelanggan setia yang menjadi Gold Fidelite Member Galeries Lafayette," imbuhnya. (Ata/H-3)