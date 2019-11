Promo Furnitur untuk Pebisnis

DI tengah perkembangan tren berbisnis saat ini, furnitur menjadi salah satu bagian yang cukup penting. Karenanya, Informa hadir melalui rangkaian produk dan penawaran menarik dalam program Your Business Starts Here yang berlangsung hingga 17 November 2019.

Senior Marketing Communication Manager Informa Bertha Hapsari menjelaskan, salah satu bisnis yang banyak diminati saat ini, di antaranya kafe dan resto. Pihaknya menawarkan koleksi kursi dan meja berbagai desain, mulai modern, klasik, hingga industri yang ditawarkan dalam aneka warna, bentuk, dan ukuran.

Memenuhi kebutuhan bisnis akomodasi seperti hotel dan kos, Informa menawarkan koleksi matras dengan beragam ukuran dan material berkualitas yang membuat istirahat menjadi nyaman. Tersedia juga tempat tidur dua tingkat dengan material yang kukuh untuk dormitory. "Pada program Your Business Starts Here, pelanggan bisa memanfaatkan promo yang ditawarkan, yaitu Paket Buka Usaha, yang memberikan cashback hingga 15% untuk member Informa Reward atau pengguna kartu kredit BCA," ujarnya. Temukan juga promo belanja berhadiah, beli banyak lebih hemat untuk pembelian produk pilihan, serta potongan langsung hingga Rp13 juta, plus hadiah langsung dengan nominal transaksi tertentu di Informa Custome Furniture. (RO/S-3)