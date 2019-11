Parahyangan Golf Bandung, 'Best New Course' di Asia Pasifik 2019

Terletak di dalam kota mandiri Kota Baru Parahyangan, Bandung, Parahyangan Golf Bandung berhasil meraih penghargaan prestisius dari Asian Golf Awards ke-20 di Gurugram, India. Penghargaan ini diraih hanya 13 bulan sejak golf course dibuka.

Parahyangan Golf Bandung dinobatkan sebagai 'Best New Course in Asia Pacific' pada 6 November 2019. Penghargaan diterima langsung oleh Bapak Daniel Huang dari Parahyangan Golf Bandung.

Penobatan Parahyangan Golf Bandung sebagai golf course pertama di Indonesia yang mendapatkan penghargaan 'Best New Course in Asia Pacific' merupakan wujud komitmen Parahyangan Golf Bandung kepada konsumen dalam menyediakan fasilitas yang berkualitas serta didukung oleh sumber daya manusia yang prima. Keberhasilan ini juga menjadi kebanggaan tersendiri dalam industri pariwisata khususnya di Kota Bandung berkaitan dengan wisata golf.

Dirancang oleh arsitek golf course ternama, Bob Moore dari JMP Golf Design Group, Amerika Serikat, lapangan ini memiliki landscape design yang indah. Karena terletak di antara gunung dan lembah serta memberikan pengalaman serta tantangan baru bagi para pecinta golf.

Dengan raihan penghargaan ini, menjadi pembuktian bahwa Parahyangan Golf Bandung telah diakui dan menjadi golf course baru yang terbaik di Asia Pasifik. Pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia mendapatkan penghargaan Asian Golf Awards dalam kategori 'Best New Course in Asia Pacific'.

Sebelah kiri, signature hole 4-par 3, sebelah kanan hole 6-par 5 dengan pemandangan pegunungan, bukit, dan danau.

Asian Golf Awards 2019 adalah ajang penghargaan paling prestisius di Asia Pasifik untuk industri golf. Penghargaan ditentukan oleh hasil survei yang dilakukan secara mendalam. Penghargaan bergengsi ini merupakan parameter industri golf di kelas Asia Pasifik.

“Bersaing dengan para nominator yang sangat bagus mutu dan kualitas lapangannya pada kategori Best New Golf Course in Asia Pacific, kami menerima penghargaan ini dengan rasa hormat dan kerendahan hati. Apresiasi penghargaan ini adalah yang dibutuhkan untuk mengangkat industri Golf di Indonesia, kami berharap industri Golf akan terus bertambah baik,” ungkap George Chandra selaku Senior Advisor Parahyangan Golf Bandung.

Memenuhi kebutuhan sebagai Championship Golf Course, Parahyangan Golf Bandung dibuka pada Oktober 2018. Berada di area lahan seluas 74 hektare, ketinggian 650 mdpl, setiap hole menghadirkan pemandangan dan tantangan berbeda.

Turut ditunjang oleh sejumlah fasilitas seperti driving range, ruang VIP, ruang loker, spa, dan sauna, restaurant, proshop, dan lokasi yang sangat dekat dengan penginapan hotel Mason Pine Bandung yang memudahkan dalam mencari akomodasi. (RO/OL-10)