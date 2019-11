Ahok Jadi Bos BUMN, Sandiaga Percayakan pada Erick Thohir

SANDIAGA Uno mempercayakan soal keputusan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada Menteri BUMN, Erick Thohir.

"Saya lihat Pak Erick sebagai pengambil kebijakan pasti akan memastikan jajaran pimpinan BUMN, komisaris dan direksi, dipilih atas dasar right man on the right place," kata Sandiaga Uno ditemui di Hotel Grand Dafam Rohan, DIY, Kamis (14/11/2019).

Jika ditunjuk sebagai petinggi BUMN di bidang pertambangan, lanjut dia, Ahok mungkin memiliki kekuatan dan kecocokan di bidang pertambangan karena latar belakang pendidikannya seorang sarjana pertambangan. Namun, Sandiaga meminta semua pihak jangan berspekulasi dulu dan menunggu keputusan akhirnya dari Erick Thohir. Sebaiknya publik menunggu pernyataan Erick Thohir terkait pertimbangannya memilih jajaran petinggi BUMN.

Setelah terpilih, kata dia, masyarakat wajib mendukung karena BUMN milik rakyat, bangsa, dan negara agar memberikan memberikan kesejahteraan bagi rakyat. Terkait kemungkinan Sandiaga jika ditawari sebagai petinggi BUMN, ia mengaku tidak ingin ada benturan kepentingan. Saat ini, Sandiaga ingin fokus membina UMKM dan membuka lapangan pekerjaan.

"Saya ingin memastikan kesejahteraan di level kelas menengah ke bawah bisa terjaga," kata dia.

Sandiaga menilai dari sekitar seratusan BUMN yang ada hanya sekitar 20-25 BUMN yang berpengaruh. Ia memberi masukan agar BUMN difokuskan menjaga ekonomi agar terus tumbuh, membuka lapangan pekerjaan, dan bermanfaat untuk hajat hidup orang banyak.

"BUMN ini pisahkan fungsi mereka sebagai fungsi pelayanan publik dan fungsinya dia untuk menciptakan profit yanh dibagikan dalam bentuk deviden kepada bangsa dan negara," kata dia.

Jika dua fungsi bisa dipisahkan, BUMN bisa memberi manfaat terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan. (OL-3)