Morales Kecam Pengakuan AS terhadap Anez

MANTAN Presiden Bolivia Evo Morales, Rabu (13/11), mengatakan dia mengecam pengakuan Amerika Serikat (AS) atas pemerintahan de facto baru negara Amerika Selatan itu yang dibentuk sendiri pascakepergiannya.

Wakil Ketua Senat Bolivia Jeanine Anez menjadi presiden sementara setelah Morales pada Selasa (12/110 angkat kaki ke Meksiko untuk mencari suaka.

Veteran sosialis itu mengatakan pengunduran dirinya dipicu kudeta, yang ia sebut dalam cuitan di Twitter sebagai konspirasi ekonomi dan pollitik yang bersumber dari AS.

Michael Kozak, Penjabat Asisten Sekretaris untuk Biro Urusan Belahan Barat Departemen Luar Negeri AS, menuliskan via Twitter bahwa AS berharap dapat bekerja sama dengan pemerintah sementara Bolivia. (OL-2)