Festival Nian Tana Sikka Mengeksplorasi Keindahan Laut Maumere

PESERTA Famtrip, Festival Nian Tana Sikka 2019, mulai dari artis, fotografer, produser film, content creator, desainer, fotografer, agen travel dan sejumlah penulis mengeksplorasi keindahan Laut Maumere dalam rangka Festival Nian Tana Sikka yang dimulai sejak 12 November 2019.

Para profesional ini mengeksplorasi keindahan bawah laut Maumere yang kaya dengan hewan kecil khas laut dalam Maumere. Selain itu ada terumbu karang dan ikan marko serta pari ekor panjang.

Ratu Rizky Nabila, Miss Earth 2019, salah satu pengagum keindahan bawah laut Meumere, saat tiba langsung menuju Capa Resort Maumere, melihat di belakang hotel Capa. Dia bersama beberapa kru diving langsung menuju laut Maumere untuk mengeksplor keindahan bawah laut Maumere yang berada di belakang hotel.

Ada juga Joice Laurina, seorang content creator, desainer dan fotografer Legi, Rudy Sunandar selaku master under water photography dan instruktur, Anton seorang fotografer dan videographer under water dan producer mainstream, Iqbal Alaik seorang videographer under water dan freediver, Hence Kertajaya seorang pelaku pariwisata pemilik my dive travel agent dan instruktur, serta Hamdana seorang jurnalis.

"Kedatangan kami ke sini mengikuti Famtrip yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisa untuk mengekspolorasi keindahan bawah laut Maumere dalam festival seni dan budaya Maumere", ungkap Ratu Rizky Nabila kepada Media Indonesia, Rabu (13/11/2019)

Mantan Miss Earth ini berharap akan banyak acara yang bisa memperkenalkan keindahan pantai dan terumbu karang di Laut Maumere yang disebut sebagai the next diamond Indonesia.

Pada kesempatan itu, Ketua Diver Community Maumere, Kabupaten Sikka, Dionisus Bruno Conterius mengatakan kegiatan Famtrip yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sikka ini untuk meningkatkan minat wisatawan berkunjung ke Maumere. Ada tiga titik yang sudah diambil dalam kegiatan Famtrip pada Selasa (12/11/2019). Di antaranya belakang Capa Resort, Krokowolon dan Sea World club maumere dan hari ini ada 2 spot yaitu pasir sari dan pemana legon.

"Selama dua hari Famtrip yang unik ada dan melihat dalamnya Laut Maumere yang dihuni binatang makro dan mikor yang sangat disukai para fotografer bawah laut," kata Dionisus.

Ia menambahkan bawah laut Maumere merupakan spot foto yang sangat bagus dan disukai fotografer underwater.

baca juga: Kecelakaan Maut di Tol Cipali, 7 Tewas

"Binatang kecil seperti ikat, udang berbeda jenis seperti jenis skrep, breng dan ikan nemo yang berbeda warna, kuda laut, octopus, moluska ada di sana," ujarnya.

Selain itu ada dua ekor hiu putih dewasa yang ditemukan di Laut Pemana Legun. Kedua hiu putih ini ditemukan para fotografer sedang bermain di terumbu karang. (OL-3)