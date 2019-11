Honda Hadirkan All New Brio versi Racing

PT Honda Prospect Motor (HPM) memperkenalkan All New Honda Brio versi balap (racing) dalam ajang Indonesian Sentul Series of Motorsport (ISSOM) 2019 di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jabar, Minggu (10/11).

All New Honda Brio versi balap yang hadir dalam kombinasi warna hitam, merah, dan putih itu, untuk pertama kalinya akan mengikuti ajang balap Indonesia Touring Car Race (ITCR) 1.200 sebagai bagian dari kompetisi balap musim 2020 mendatang di Sirkuit Internasional Sentul.

Ajang ITCR 1.200 merupakan ajang balap yang diikuti mobil produksi massal yang dipasarkan di Indonesia dengan kapasitas mesin 1.200 cc.

Business Innovation and Marketing & Sales Director HPM Yusak Billy mengatakan mobil Honda memiliki reputasi yang dapat diandalkan di lintasan balap, termasuk Honda Brio yang makin banyak menjadi pilihan para pembalap di Sentul saat ini.

"Dengan performa mesin yang bertenaga, kami percaya mobil balap All New Honda Brio dari tim Honda Racing Indonesia akan dapat bersaing sekaligus semakin meramaikan ajang ITCR 1200 di musim depan," ujarnya.

All New Honda Brio pertama kali diluncurkan dalam Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 dengan desain yang makin sporty, bodi aerodinamis, kelincahan performa, serta mesin i-VTEC 1.2 liter dengan tenaga terbesar di kelasnya.

Versi racing ini, selain pastinya modifikasi mesin dan kaki-kaki, juga mengusung livery khas Honda Racing Indonesia, yang memadukan kombinasi warna merah dan putih dengan aksen hitam.

Minat balap

Untuk menarik minat anak muda terhadap olahraga balap, PT HPM bekerja sama dengan dealer Honda Sunter menawarkan program Honda Dream Racing Project.

Program ini ditujukan bagi pebalap yang berencana membeli mobil yang akan digunakan pada ajang Brio Speed Challenge di musim mendatang. Melalui program ini, konsumen dari kalangan pebalap akan mendapatkan keringanan untuk mendapatkan All New Brio.

Pada program Honda Dream Racing Project ini, PT HPM menargetkan dapat memasarkan 15 unit All New Honda Brio versi balap selama November hingga Desember 2019. Adapun yang dipasarkan ialah All New Honda Brio standar, tinggal pengembangannya bergantung tiap-tiap pembalap yang membelinya.

"Yang pasti melalui program ini, kami ingin memberikan kemudahan untuk memiliki Honda Brio sehingga semakin banyak pembalap muda yang dapat berlaga serta menunjukkan bakat mereka sesuai dengan semangat everyone can race," tutup Billy. (*/S-5)