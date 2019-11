Tiga Grup Musik Legenda Era 90-an Siap Gebrak Jakarta

ERA 90-an memang selalu diingat sebagai puncak musik disco di dunia. Meskipun demikian, era tersebut juga banyak melahirkan group band yang bernuansa musik romantis, lembut, dan easy listening.

Bahkan saat ini ternyata memang tren musik sedang berputar kembali masuk ke era 90-an. Salah satu hal yang selalu diingat oleh orang-orang lintas generasi 90-an adalah musik disko.

Untuk memenuhi dahaga penggemar musik era 90-an, event organizer BTL Artek Group – Redstone Creative Activation mempromotori konser musik artis luar negeri. Kali ini Redstone akan menggelar sebuah konser musik dengan tema ‘Disco and Romantic Love Music’.

Konser dengan tema ‘Disco and Romantic Love Music’ akan menampilkan tiga grup musik kenamaan dan legendaris era 90-an yakni C+C Music Factory, Color Me Badd, dan All 4 One.

Signature event dari Redstone bertajuk YOLO Fest. YOLO sendiri berakronim : You Only Live Once. Kalimat tersebut bisa diartikan bermacam macam, tapi biasanya lebih terkait ke hura hura dan hedonism.

“Bedanya YOLO di event Redstone kali ini, YOLO Fest membawa arti menikmati momen kesenangan bersama orang paling spesial buat anda, bisa sahabat, teman, keluarga atau orang terkasih sebagai bentuk penghargaan kepada diri sendiri atas pencapaian yang sudah didapat,” kata Presiden Direktur dari Artek n Partners, Maya Dewi Armnanty, pada jumpa pers di Jakarta, Senin (11/11).

“Pada launching perdana YOLO Fest tahun ini secara content kita berusaha mengikuti bentukan tren musik yang ada di tahun ini. Back to 90’s jadi pilihan kami walaupun pastinya akan dihadirkan dengan kemasan yang berbeda,” kata Maya.

YOLO Fest 2019 akan hadir dan ditargetkan menjadi sebuah konser musik yang dapat membawa audiens untuk menikmati kembali ke masa kejayaan music era 90-an. YOLO Fest akan diselenggarakan di The Kasablanka Hall, Kuningan – Jakarta selatan, selama dua hari pada 10-11 Desember 2019.

Dengan format dua hari show, hari pertama, pada 10 Desember, akan mengusung tema Disko dengan menghadirkan line up C+C Music Factory dan guest star lokal Ronald Disko, Diskopantera.

“Sedangkan di hari kedua dengan tema lebih slow dan romantic, pada 11 Desember, YOLO Fest menghadirkan line up utama Color Me Badd dan All 4 One dan band pembuka Padhayangan Project,” Jelas Sonny Listhon selaku General Manager Redstone.

YOLO Fest dengan tiket dari Rp750 ribu hingga Rp1.250.000 ditargetkan menghadirkan kurang lebih 10 ribu penonton. Open gate di mulai pada pukul 18.30 sampai dengan pukul 19.00. Konser sendiri akan dimulai pukul 19.00 dengan performance band pembuka yang sudah melegenda juga di Indonesia. (OL-09)