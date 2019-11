Marion Jola Meriahkan HUT Grand Galaxy Park

MERAYAKAN 6 tahun berdirinya Mal Grand Galaxy Park (GGP) di Bekasi, Jawa Barat, sebuah rangkaian acara bertajuk World of Surprises siap dihadirkan. Acara ini berlangsung mulai 8 hingga 24 November 2019 dengan sejumlah kejutan istimewa bagi pengunjung setia GGP.

Kejutan pertama datang dari Marion Jola. GGP memercayakan Marion Jola untuk menghibur pengunjung dengan suara khasnya di Atrium GGP. Artis jebolan Indonesian Idol ini akan tampil pada 16 November 2019 dengan lagu-lagu hangat yang siap dinyanyikan bersama dalam 6th Anniversary GGP.

mengatakan "Sudah enam tahun Grand Galaxy Park berdiri di Grand Galaxy City, Bekasi Selatan. GGP menjadi salah satu tempat destinasi favorit warga bekasi dan sekitarnya. Maka, pada anniversary GGP ke-6 ini, kami telah menyiapkan beragam kejutan bagi para pengunjung setia mal kami. Penampilan dari Marion Jola, Meet and Greet with Genie Surprises, program belanja menarik dan kejutan lainnya," ujar Marcomm and Promotion Grand Galaxy Park Mall, Juanito Alfa, dalam keterangannya, Rabu (13/11).

Selain penampilan Marion Jola, GGP juga memanjakan pengunjung melalui World of Surprises Shoppping Program yang berlaku mulai 8 hingga 24 November. Program belanja ini dapat diikuti oleh pengunjung yang memiliki aplikasi SedayuOne Membership.



Pengunjung berkesempatan mengikuti Suprise Bags untuk mendapatkan hadiah idaman yang antara lain berupa emas batangan dan smart TV. Surprise Bags dapat diikuti dengan cara berbelanja minimal Rp1 juta di seluruh tenant mal GGP. Selain Surprise Bags, pengunjung juga dapat mengikuti Spin to Win dengan menukarkan 5 poin SedayuOne untuk meraih hadiah berupa Playstation 4, Oxone Cute Hand Blender, dan masih banyak lagi.



Terakhir, GGP juga menyiapkan GGP Gifts. Pengunjung hanya perlu berbelanja minimal Rp1 juta dan akan mendapatkan special voucer senilai Rp 50.000.

Juanito menuturkan bahwa rangkaian acara 6th Anniversary Grand Galaxy Park ini diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih terhadap pengunjung setia GGP.

"Kami ingin menyampaikan terima kasih banyak bagi pengunjung yang menjadikan GGP sebagai destinasi dan tempat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang tersayang. Ke depan, kami akan terus meningkatkan pelayanan kami dan konsisten memberikan kejutan lainnya," pungkasnya. (OL-1)