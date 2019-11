FN 34 One Pride Hadirkan Empat Laga Sengit

GELARAN kompetisi olahraga beladiri Mix Martial Arts One Pride Pro Never Quit Fight Night (FN) 34 akan kembali berlangsung di Tenis Indoor Senayan Sabtu (16/11). Empat laga sengit akan digelar yaitu laga Contender Fight di kelas welter, dua laga perbaikan ranking kelas bulu dan satu partai perbaikan peringkat kelas bantam.

Pada FN 34 pertarungan antara Natalex Munster menghadapi Agung Maulana di Contender Fight kelas welter akan menjadi partai utama. Agung turun menggantikan Andi Prima Rosita yang harus mengundurkan diri karena alasan pribadi.

Terakhir kali bertanding, Alex tampil meyakinkan setelah mengungguli penantang gelar kelas welter Alwin Kincai dalam pertarungan 3 ronde. Kini, petarung kelahiran Ambon ini tinggal selangkah lagi untuk kembali menantang sabuk juara kelas welter.

Sementara sang lawan, Agung Maulana tidak terkalahkan di 4 pertandingan terakhir. Pada pertarungan terbarunya, ia sukses menaklukkan Sarif Saepudin untuk pertama kalinya di ajang MMA professional pada Fight Night 32.

Pada partai perbaikan peringkat kelas bulu, Lamhot Tambunan akan berhadapan dengan Rhizal Umboh. Lamhot yang sudah melanglang buana di One Pride sejak 2017, termasuk fighter yang ditakuti karena tinjunya yang handal. Lawannya, Rhizal Umboh, pada pertarungan sebelumnya membuat kejutan dengan menghentikan Marton Tampubolon dengan 1 detik tersisa dari pertarungannya di Fight Night 29.

Di kelas bulu, Aziz Kurniawan akan bertarung melawan Alpris Mantako dalam partai perbaikan peringkat. Di debut One Pride-nya, Aziz Kurniawan menang melalui keputusan mutlak dengan permainan bawah juga ground and pound-nya yang membuat Mardianto tidak bisa berkutik. Sedangkan Alpris Mantako, baru saja mengalami kekalahan pertama di ajang MMA profesional saat melawan Martin Sulaiman setelah memenangkan dua pertandingan pertamanya dengan tap out di ronde pertama.

FN 24 juga akan menyajikan laga antara Yacub Christ dari HAN Academy dan Tarjuman dari Lindu Aji. Yacub Christ bertarung di One Pride sejak 2016. Pada pertarungan terakhirnya bulan April silam, ia berhasil mengungguli Kusuma dengan keputusan mutlak setelah melalui jual beli pukulan dan bantingan selama 3 ronde.

Sebaliknya, karier MMA Tarjuman terbilang lawas dengan 1 pertarungan di One Pride MMA. Namun, dari pertarungan itu, ia berhasil memukau penonton dengan membuat Marcelino Lebe pingsan dengan teknik kuncian guillotine choke. (RO/R-1)