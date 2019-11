John Legend, Pria Terseksi Dunia Versi Majalah People

PENYANYI dan aktor John Legend, Selasa (12/11), dinobatkan sebagai pria terseksi versi majalah People. Tetapi, Legend bertanya-tanya apakah dia akan mampu menyandang gelar tersebut.

Legend, 40, menikah dengan model Chrissy Teigen yang memiliki dua anak dan merupakan pria kulit hitam pertama yang mencapai status Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony (EGOT) yang didambakan karena karyanya di panggung dan layar.

"Saya senang, tapi saya sedikit takut pada saat yang sama karena banyak tekanan," kata penghibur itu kepada majalah People.

"Semua orang akan memilihku untuk melihat apakah aku cukup seksi untuk memegang gelar ini. Aku (juga) mengikuti jejak Idris Elba. Ini tidak adil dan tidak baik padaku!"

Aktor Inggris Idris Elba mendapat gelar itu tahun lalu. Aktor dan penyanyi lain yang telah diberi gelar oleh editor majalah tersebut dalam beberapa tahun terakhir termasuk Blake Shelton, Chris Hemsworth, Adam Levine, George Clooney dan Channing Tatum.

Legend, saat ini, menjadi pelatih di serial pencari bakat televisi AS The Voice. Dia memenangi 10 Grammy pertama untuk album debutnya pada 2004 Get Lifted dan balada hitnya Ordinary People.

Dia membawa pulang sebuah Oscar untuk lagu Glory dalam film Selma satu hadiah Tony untuk ikut memproduksi drama Broadway Jitney dan sebuah Emmy untuk memproduksi adaptasi televisi 2018 Jesus Christ Superstar di mana dia bermain sebagai Yesus .

Legend muncul di sampul depan majalah People edisi yang kini tersedia di kios-kios berita pada Jumat (8/11). (OL-2)