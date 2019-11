Dua Garis Biru Terbanyak Masuk Nominasi FFI 2019

FILM Dua Garis Biru yang dibesut Gina S. Noer ini merajai nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia (FFI) 2019. Film yang tayang di bioskop pada Juli lalu ini meraih 13 nominasi, termasuk dalam kategori Film Cerita Panjang Terbaik, Sutradara Terbaik, Pemeran Utama Pria Terbaik (Angga Yunanda), dan Pemeran Utama Wanita Terbaik (Zara JKT48).

Untuk kategori lain, Dua Garis Biru masuk dalam nominasi penulis skenario asli terbaik yang juga ditulis oleh Gina. Pengarah sinematografi terbaik, pengarah artistik terbaik, penyunting gambar terbaik, penata suara terbaik, penata musik terbaik, dan dua nominasi di kategori pemeran pendukung wanita terbaik untuk penampilan Cut Mini dan Lulu Tobing.

Dalam kategori film cerita panjang terbaik, Dua Garis Biru bersaing dengan Kucumbu Tubuh Indahku, 27 Steps of May, Keluarga Cemara, dan Bumi Manusia. Kucumbu Tubuh Indahku dan Bumi Manusia sama-sama berbagi tempat kedua perolehan nominasi dengan meraih 12 tempat.

Meski tidak masuk dalam nominasi film cerita panjang terbaik dan sutradara terbaik, Gundala berhasil masuk pada sembilan nominasi, sama dengan jumlah yang dimiliki 27 Steps of May. Keluarga Cemara, yang menjadi film feature debut Yandy Laurens berhasil masuk ke enam nominasi.

Pada gelaran FFI tahun lalu, film dengan nominasi terbanyak ialah Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak, yang akhirnya berhasil memecahkan rekor dengan memboyong piala citra terbanyak selama penyelenggaraan FFI, sebanyak 10 piala, termasuk untuk film cerita panjang terbaik, sutradrara terbaik (Mouly Surya), dan pemeran utama wanita terbaik (Marsha Timothy).

Pada tahun ini, film yang masuk nominasi FFI sebelumnya telah dikurasi oleh tim kurator, sebelum akhirnya dilakukan voting oleh para perwakilan asosiasi pekerja film. Nia Dinata, Ketua Komite Penjurian FFI 2019 membeberkan sekilas mekanisme penjurian film yang masuk ke daftar nominasi di acara Malam Nominasi Piala Citra 2019 di Plaza Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa, (12/11).

"Ada tim kurator. Tujuh orang bekerja menilai film panjang, ada 123 film yang rilis, baik yang beredar di bioskop atau yang hanya ada di festival. Tiga kurator untuk seksi dokumenter, dan tiga orang seksi animasi. Penilaian tentu didasarkan pada prinsip yang sangat universal, kejernihan gagasan dan tema, kualitas estetika film, profesionalisme bekerja, dan yang sangat penting tahun ini ialah kepekaan terhadap prinsip Bhinneka Tunggal Ika," papar Nia .

Selain itu, Nia menegaskan penilaian juga berfokus pada prinsip orisinalitas. Dari 123 film yang masuk, lalu dikurasi menjadi 38 film panjang, untuk diserahkan ke para asosiasi film yang berada di bawah naungan Badan Perfilman Indonesia (BPI). Lalu, dari asosiasi, memilih wakil mereka untuk memberikan suara. "Komite FFI hanya bertindak sebagai wasit," pungkas Nia. (M-1)



Berikut daftar lengkap kategori nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia 2019.



- NOMINASI FILM CERITA PANJANG TERBAIK

1. 27 STEPS OF MAY - Produksi: Green Glow Pictures - Produser: Wilza Lubis, Rayya Makarim,

Ravi L. Bharwani

2. BUMI MANUSIA - Produksi: Falcon Pictures - Produser: Frederica

3. DUA GARIS BIRU - Produksi: Starvision, Wahana Kreator - Produser: Chand Parwez Servia, Fiaz

Servia

4. KELUARGA CEMARA - Produksi: Visinema Pictures - Produser: Anggia Kharisma, Gina S. Noer

5. KUCUMBU TUBUH INDAHKU - Produksi: fourcolours films - Produser: Ifa Isfansyah

- NOMINASI SUTRADARA TERBAIK

1. Garin Nugroho – KUCUMBU TUBUH INDAHKU

2. Gina S. Noer – DUA GARIS BIRU

3. Hanung Bramantyo – BUMI MANUSIA

4. Ravi L. Bharwani – 27 STEPS OF MAY

5. Riri Riza - BEBAS



- NOMINASI PEMERAN UTAMA PRIA TERBAIK

1. Abimana Aryasatya – GUNDALA

2. Angga Yunanda – DUA GARIS BIRU

3. Lukman Sardi – 27 STEPS OF MAY

4. Muhammad Khan – KUCUMBU TUBUH INDAHKU

5. Reza Rahadian – MY STUPID BOSS 2

6. Ringgo Agus Rahman – KELUARGA CEMARA

- NOMINASI PEMERAN UTAMA WANITA TERBAIK

1. Nirina Zubir – KELUARGA CEMARA

2. Raihaanun – 27 STEPS OF MAY

3. Sha Ine Febriyanti – BUMI MANUSIA

4. Sissy Prescillia – MILLY & MAMET: INI BUKAN CINTA & RANGGA

5. Zara JKT48 – DUA GARIS BIRU

- NOMINASI PEMERAN PENDUKUNG PRIA TERBAIK

1. Baskara Mahendra – BEBAS

2. H. Mandra Y.S. – SI DOEL THE MOVIE 2

3. Jerome Kurnia – BUMI MANUSIA

4. Randy Pangalila – KUCUMBU TUBUH INDAHKU

5. Verdi Solaiman – 27 STEPS OF MAY

6. Whani Dharmawan – KUCUMBU TUBUH INDAHKU

- NOMINASI PEMERAN PENDUKUNG WANITA TERBAIK

1. Asri Welas – KELUARGA CEMARA

2. Ayu Laksmi – BUMI MANUSIA

3. Cut Mini – DUA GARIS BIRU

4. Laudya Cynthia Bella – AMBU

5. Lulu Tobing – DUA GARIS BIRU

6. Tutie Kirana – MANTAN MANTEN

- NOMINASI PENULIS SKENARIO ASLI TERBAIK

1. Garin Nugroho – KUCUMBU TUBUH INDAHKU

2. Gina S. Noer – DUA GARIS BIRU

3. Joko Anwar – ORANG KAYA BARU

4. Rayya Makarim – 27 STEPS OF MAY

5. Titien Wattimena – AMBU

- NOMINASI PENULIS SKENARIO ADAPTASI TERBAIK

1. Gina S. Noer, Yandy Laurens – KELUARGA CEMARA

2. Joko Anwar - GUNDALA

3. Mira Lesmana, Gina S. Noer - BEBAS

4. Rano Karno – SI DOEL THE MOVIE 2

5. Upi - MY STUPID BOSS 2

- NOMINASI PENGARAH SINEMATOGRAFI TERBAIK

1. Arfian – MY STUPID BOSS 2

2. Ical Tanjung – GUNDALA

3. Ical Tanjung – AVE MARYAM

4. Padri Nadeak – DUA GARIS BIRU

5. Yudi Datau – AMBU

- NOMINASI PENGARAH ARTISTIK TERBAIK

1. Adrianto Sinaga – A MAN CALLED AHOK

2. Allan Sebastian – BUMI MANUSIA

3. Edy Wibowo – KUCUMBU TUBUH INDAHKU

4. Oscart Firdaus – DUA GARIS BIRU

5. Vida Sylvia – 27 STEPS OF MAY

6. Wencislaus de Rozari – GUNDALA

- NOMINASI PENATA EFEK VISUAL TERBAIK

1. Abby Eldipie – GUNDALA

2. Andi Novianto, Gaga Nugraha, R. Satria Bhayangkara – DREADOUT

3. Herdanius Larobu – GHOST WRITER

4. Herdanius Larobu – POCONG: THE ORIGIN

5. Raiyan Laksamana – BUMI MANUSIA

- NOMINASI PENYUNTING GAMBAR TERBAIK

1. Aline Jusria - DUA GARIS BIRU

2. Greg Arya – KUCUMBU TUBUH INDAHKU

3. Sentot Sahid, Reynaldi Christanto – BUMI MANUSIA

4. Wawan I. Wibowo, Lilik Subagyo – 27 STEPS OF MAY

5. W. Ichwandiardono – BEBAS

- NOMINASI PENATA SUARA TERBAIK

1. Khikmawan Santosa, Anhar Moha – GUNDALA

2. Khikmawan Santosa, Dicky Permana - KUCUMBU TUBUH INDAHKU

3. Khikmawan Santosa, M. Ikhsan Sungkar, Adimolana Machmud - POCONG: THE ORIGIN

4. Khikmawan Santosa, Syamsurrijal, Siti Asifa Nasution - DUA GARIS BIRU

5. Satrio Budiono, Khikmawan Santosa, Krisna Purna - BUMI MANUSIA

6. Satrio Budiono, Sutrisno - BEBAS

- NOMINASI PENATA MUSIK TERBAIK

1. Andhika Triyadi - BUMI MANUSIA

2. Andhika Triyadi - DUA GARIS BIRU

3. Aghi Narottama, Bemby Gusti, Tony Merle – GUNDALA

4. Lie Indra Perkasa – BEBAS

5. Ramondo Gascaro - KUCUMBU TUBUH INDAHKU

6. Thoersi Argeswara - 27 STEPS OF MAY

- NOMINASI PENCIPTA LAGU TEMA TERBAIK

1. Andi Rianto, Titien Wattimena - "Semesta Pertamaku" - AMBU

2. Dimas Wibisana, Bianca Nelwan, Mira Lesmana - "Aku Tanpamu" - BEBAS

3. Harry Tjahjono, Arswendo Atmowiloto - "Harta Berharga" - KELUARGA CEMARA

4. Isyana Sarasvati, Rara Sekar Larasati - "Luruh" - MILLY & MAMET: INI BUKAN CINTA &

RANGGA

5. Iwa K., R. Yudis Dwikorana, Toriawan Sudarsono - "Bebas" – BEBAS

- NOMINASI PENATA BUSANA TERBAIK

1. Chitra Subiyakto, Gemailla Gea Geriantiana – BEBAS

2. Gemailla Gea Geriantiana - A MAN CALLED AHOK

3. Isabelle Patrice – GUNDALA

4. Retno Ratih Damayanti - BUMI MANUSIA

5. Retno Ratih Damayanti - KUCUMBU TUBUH INDAHKU

- NOMINASI PENATA RIAS TERBAIK

1. Darwyn Tse – GUNDALA

2. Eba Sheba, Sutomo, Adi Wahono - MY STUPID BOSS 2

3. Jerry Octavianus - A MAN CALLED AHOK

4. Jerry Octavianus - BUMI MANUSIA

5. Retno Ratih Damayanti - KUCUMBU TUBUH INDAHKU





- NOMINASI FILM CERITA PENDEK TERBAIK

1. BURA – Eden Junjung

2. KEMBALILAH DENGAN TENANG – M. Reza Fahriansyah

3. MELANGUN – Wisnu Dewa Broto

4. SUNNY SIDE OF THE STREET – Andrew Kose

5. TAK ADA YANG GILA DI KOTA INI – Wregas Bhanuteja

6. WOO WOO (OR THOSE SILENCE THAT KILLS YOU AND ME) – Ismail Basbeth

- NOMINASI FILM DOKUMENTER PANJANG TERBAIK

1. ETANAN – Riandhani Yudha Pamungkas

2. HELP IS ON THE WAY – Ismail Fahmi Lubis

3. TONOTWIYAT (HUTAN PEREMPUAN) – Yulika Anastasia Indrawati

20. NOMINASI FILM DOKUMENTER PENDEK TERBAIK

1. 50:50 – Rofie Nur Fauzie

2. DIARY OF CATTLE – David Darmadi, Lidia Afrilita

3. MINOR – Vena Besta Klaudina, Takziyatun Nufus

4. RUMAH TERAKHIR – Thyke Syukur

5. SEJAUH KUMELANGKAH – Ucu Agustin

- NOMINASI FILM ANIMASI PENDEK TERBAIK

1. KRAYON BIRU – Samuel Anugrah Andre

2. LIFE OF DEATH – Bryan Arfiandy, Jason Kiantoro

3. NUSSA BISA – Bony Wirasmono

4. RANCAK – Kemberly Dilois, Stefani Guscia

5. S(H)ARING – Muhammad Alnauval

6. UTAN RAMBUTAN – Andra Fembriarto