Delon Bagikan Momen Bahagia Pernikahan Kedua

PENYANYI Delon Thamrin, 41, resmi mempersunting Aida Chandra. Pemberkatan dan lamaran dalam tradisi Tiongkok dilangsungkan pada Jumat (8/11), di Grand Hyatt, Jakarta Pusat. Resepsi pernikahan dilakukan pada Minggu (10/11), di tempat yang sama. Momen-momen bahagia itu dibagikan Delon dan Aida melalui akun Instagram masing-masing.

Sebelum menggelar resepsi, pasangan tersebut melakukan jumpa pers. "Thank you banget terus terang aku kaget sih sebanyak ini (yang datang), tapi terima kasih. Itu menunjukkan kalian peduli dan care sama kami. Terima kasih buat teman-teman semua, semuanyalah hari ini aku merasa disayang sama semua orang," tambah Aida.

Delon pun mengaku sangat gugup saat akan menikah lagi. "Aku sebenarnya enggak pernah segugup ini sebelumnya. Jadi, ini adalah pernikahan yang aku dengan Aida nih paling gugup sedunia bagi aku," terangnya.

Dalam unggahan Instagram Stories, Senin (11/11), Delon mengucapkan pamit dan terima kasih atas dukungan untuk pernikahannya dengan Aida. Mereka berpamitan untuk berbulan madu.

"Selamat pagi, terima kasih semuanya. Kita sangat bahagia dan kita mau balik, mau honeymoon. Terima kasih Hyatt room-nya keren, all the best. Terima kasih istriku. Terima kasih doa dan support-nya," ungkap pria pemenang kedua Indonesia Idol musim pertama tersebut. (Medcom.id/H-3)