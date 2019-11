Blackpink Video Musik Ddu-du Ddu-Du Tembus 1 Miliar

VIDEO musik lagu DDU-DU DDU-DU dari grup idola K-pop Blackpink telah mencapai 1 miliar tampilan di platform YouTube pada Senin (11/11), seperti yang dilansir Soompi, Selasa (12/11). Ini merupakan kali pertama video musik grup K-Pop mencapai 1 miliar tampilan.

Sebelumnya, video musik K-Pop yang mencapai prestasi tersebut ialah Gangnam Style dan Gentleman dari penyanyi PSY, yang masing-masing dirilis pada 2012 dan 2013.

Video musik dari salah satu lagu hit Blackpink itu dirilis pada 15 Juni 2018 sehingga grup naungan YG Entertainment itu mencapai rekor tersebut dalam kurun waktu satu tahun, empat bulan, dan 27 hari.

Ini bukan rekor pertama lagu tersebut. Perhitungan resmi dari YouTube menghitung Ddu-Du Ddu-Du mendapat total 36,2 juta penonton kurang dari 24 jam sesudah rilis dan menjadi video daring artis Korea yang paling banyak ditonton dalam 24 jam pertama.

Blackpink juga mencatatkan video musik lagu lain, seperti Boombayah dan As If It's Your Last dengan melampaui angka 700 juta tampilan menjadikan Blackpink band K-pop perempuan dengan tampilan YouTube terbanyak saat ini. Sementara itu, kanal YouTube resmi grup musik yang digawangi Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa tersebut memiliki total sebanyak lebih dari 29 juta pelanggan. (Ant/H-3)