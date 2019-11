Tol Palikanci Akan Dipasang Alat Deteksi Kendaraan Berat

PT Jasa Marga menyiapkan weight in motion (WIM) di ruas tol Palimanan-Kanci (Palikanci) untuk mendeteksi kendaraan over dimension and overland (Odol).

''Alat tersebut bisa mendeteksi kendaraan besar yang muatannya melebihi maksimal yang telah ditentukan,'' ungkap Kepala Manajemen Lalu Lintas Area 2 Seksi Semarang-Cirebon Jasa Marga Tollroad Trans Jawa, Agus Hartoyo, seusai razia over dimension and overload di rest area km 227B Tol Palimanan-Kanci (Palikanci), hari ini.

Pemasangan alat WIM akan dilakukan tahun depan tepatnya pada April hingga Mei 2020. ''Ditargetkan sebelum arus mudik Lebaran 2020, alat WIM ini sudah bisa digunakan di tol Palikanci,'' papar Agus.

Alat yang dipesan dengan harga sekitar Rp5,5 miliar dari luar negeri dipasang untuk meminimalisir kecelakaan di ruas jalan tol.

''Karena berdasarkan catatan kami, kecelakaan di ruas tol Palikanci yang dipicu kendaraan over dimension and overload (Odol) ini dimensinya cukup tinggi,'' kata Agus lagi, sembari menyebutkan kendaraan yang melebihi kapasitas angkut tdak bisa melaju dengan cepat sehingga kerap ditabrak kendaraan lain.

Maka, tambahnya, dengan alat WIM tersebut kendaraan besar yang melebihi dipastikan tidak bisa masuk tol Palikanci. Kendaraan itu akan diarahkan keluar tol terdekat

Sementara itu saat digelar razia kendaraan ODOL di ruas tol Palikanci, sebanyak 15 kendaraan besar melebihi kapasitas angkut. (OL-11)