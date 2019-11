Dest Masuk Skuad AS untuk Liga Negara CONCACAF

PEMAIN remaja kelahiran Belanda Sergino Dest, Senin (11/11), masuk dalam skuad timnas Amerika Serikat (AS) untuk laga kualifikasi Liga Negara CONCACAF. Ini merupakan kali pertama Dest masuk skuad Sam's Army setelah menolak bergabung dengan timnas Belanda.

Bek Ajax itu bisa memperkuat timnas AS lewat ayahnya yang merupakan warga negara AS. Bulan lalu, Dest memutuskan membela timnas AS meski juga diminati timnas Belanda.

Pesepak bola berusia 19 tahun itu telah membela AS dalam laga persahabatan melawan Meksiko pada September lalu yang berakhir dengan kekalahan 0-3. Namun, kala itu, dia masih bisa berganti kewarganegaraan karena laga melawan Meksiko itu bukan laga resmi.

Dest masuk dalam skuad AS yang beranggotakan 23 pemain untuk laga melawan Kanada pada 15 November di Orlando dan melawan Kuba di Cayman Islands pada 19 November.

AS sedang terpuruk setelah secara mengejutkan kalah dari Kanada, bulan lalu. Itu merupakan kekalahan pertama AS dari Kanada sejak 1985.

Pelatih kepala timnas AS Gregg Berhalter mengatakan target tunggal timnas AS dalam laga melawan Kanada adalah kemenangan.

"Lolos ke fase sistemn gugur adalah prioritas kami. Itu akan diawali dengan kemenangan atas Kanada," tegas Berhalter.

"Kami telah siap. Para pemain tidak sabar bermain di hadapan pendukung sendiri, Orlando adalah venue yang luar biasa bagi timnas. Dukungan dari para pendukung akan membawa perubahan besar," imbuhnya. (AFP/OL-2)