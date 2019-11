Angga Dwimas Sasongko Sutradarai Music Video Ost Film Eggnoid

BAND Nidji didapuk menjadi pengisi original Soundtrack dari film Eggnoid yang tayang pada 5 Desember 2019 mendatang. Ada hal yang menarik, Angga Dwimas Sasongko sutradara film Nanti Kita Cerita Tentang Hari ini memutuskan terjun langsung untuk menjadi sutradara pembuatan music video dari band Nidji dengan judul “Cinta & Portal Waktu”.

Setelah cukup lama vakum dari penyutradaraan music video, akhirnya Angga memiliki alasan yang kuat untuk kepincut atas materi musik yang dibuat oleh band Nidji tersebut. “Waktu pertama kali denger lagunya, saya langsung telepon produser Eggnoid, Anandia Nurita dan bilang bahwa video klip harus saya yang bikin. Setelah sekian lama menunggu materi yang cocok untuk bikin klip lagi, akhirnya saya mendapatkan materi itu dilagu ini,” ujar Angga.

Melalui lagu ini, Nidji bercerita tentang hati yang tak perlu mencari, ia akan jatuh sendiri. Karena, dalam hubungan yang sehat pasti satu sama lain saling menjadi the best version of themselves. Lagu “Cinta & Portal Waktu” terpilih menjadi original soundtrack film Eggnoid yang diproduksi oleh Visinema Pictures. “Materi yang kuat dan Nidji jadi terdengar lebih fresh dan powerful bikin saya cepat sekali menciptakan imaji di kepala dan menurunkannya jadi ide”, tambah Angga.

Film Eggnoid merupakan film yang diangkat dari komik digital webtoon sukses yang telah dibaca oleh jutaan orang dibeberapa Negara dan akan segera tayang pada 5 Desember 2019 mendatang. Film kedua belas dari Visinema ini dibintangi oleh aktor dan aktris seperti Morgan Oey, Sheila Dara, Kevin Julio, Luna Maya, Anggika Bolsterli, Reza Nangin, Martin Anugrah, Fatih Unru, Reuben Elishama, dan Marissa Anita. (M-4)