GFriend Hibur Para Buddy dengan Enam Lagu di Jakarta

KELOMPOK girlband KPop ternama, GFriend, para fansnya di Tanah Air. Dengan tampil membawakan lagu Me Gustas Tu yang menduduki tangga musik Korea, Melon Top 100, Gfriend hadir dan menghibur fansnya di Jakarta, Minggu (10/11).

Popularitas Gfriend yang dengan anggota para gadis cantik tengah memuncak. Pasalnya tembang andalannya Me Gustas Tu bertahan di puncak tangga lagu Melon Top 100 selama 63 pekan berturut-turut.

Para penggemar Gfriend atau Buddy yang ada di Indonesia jumlah cukup banyak termasuk dari pada pengguna Shopee. Tak mengherankan, Buddy mendambakan kehadiran girlband asal ‘Negeri Ginseng’ tersebut menghibur fansnya di Tanah Air.

Untuk memenuhi permintaan dan masukan pengguna Shopee, platform e-commerce terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan pun mendatangkan Gfriend ke Jakarta.

Sebelumnya, GFriend sudah pernah menyapa para penggemarnya atau Buddy melalui sesi live streaming Shopee LIVE yang disiarkan langsung dari Korea Selatan pada 17 Agustus 2019.

Melihat besarnya antusiasme Buddy Indonesia dan Sobat Shopee, Shopee menghadirkan special performance dari GFriend dalam acara TV Show Shopee 11.11 Big Sale bersama GFriend” pada Minggu malam (10/11), yang disiarkan secara langsung di tiga stasiun televisi swasta.

Membawakan enam lagu terbaik nya, yakni Me Gustas Tu, Navillera, Time For The Moon Night, Rough, Vacation, dan Fever, keenam anggota GFriend tampil prima dan memukau penonton.

Selain itu, keenam anggota GFriend juga berinteraksi langsung dengan Buddy Indonesia di sesi chit-chat singkat yang menanyakan tentang pengalamannya selama di Indonesia.

Handhika Jahja, Direktur Shopee Indonesia, mengatakan, “Shopee percaya komitmen kami untuk memberikan inovasi dan pengalaman terbaik dalam belanja online tidak luput dari masukan dan permintaan dari pengguna kami.”

“Melihat GFriend sebagai salah satu girlband KPop papan atas dengan segudang prestasi dan memiliki penggemar di seluruh dunia, kami percaya Gfriend adalah representasi yang sesuai dengan nilai dan semangat Shopee,” paparnya. (OL-09)