Prabowo akan Bangun Sistem Pertahanan yang Kuat

MENTERI Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengaku, akan membangun sistem pertahanan Indonesia yang kuat agar tidak ada pihak lain yang membangun pertahanan di Tanah Air ini.

Dia menyebutkan, penugasannya sebagai Menhan yang diberikan Presiden Joko Widodo sangat serius. Untuk itu, menurut Menhan, seluruh elemen rakyat terus kompak serta bersatu agar Indonesia kuat.

''Seluruh rakyat Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Walau sudah merdeka, bukan berarti Indonesia tidak diganggu.

Kalau kita lemah, kita pasti akan diganggu," tegasnya saat meresmikan patung Panglima Besar Jendral Sudirman, di Dusun Terusan, Desa Banyuraden, Gamping, Sleman, malam tadi.

Prabowo menyampaikan, Panglima Besar Jendral Sudirman suri keteladan yang sangat luar biasa. Bahkan, saat Jendral Sudirman sedang sakit dan Maguwo dibombardir Belanda tetap dengan gagah memimpin pasukan. "Beliau (Jendral Sudirman) suri tauladan kita," kata

Menhan juga mengajak rakyat Indonesia untuk menghormati para pahlawan.

Mereka adalah generasi pembebas yang sungguh-sungguh sangat berarti bagi para penerus-penerusnya. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan penghargaannya kepada para veteran. "Old soldier never die and they never fade away," kata Prabowo. (OL-11)